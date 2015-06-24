Дальневосточные банкиры не отстают от федералов в сфере внедрения кобрендинговых банковских карт

Несмотря на стагнацию в экономике конкуренция между банками только обостряется. В непростых условиях выигрывает тот банк, который готов предложить клиенту самые удобные и выгодные продукты. Подробности в материале газеты «Золотой Рог»:

В конкурентной борьбе за клиента - физическое лицо одной из таких «фишечек» могут стать карты лояльности, спрос на которые, как отмечают банкиры, в дальнейшем будет только расти.

Кобренд как стиль жизни

Кобрендинговые банковские карты появились на российском рынке около 10 лет назад, и, естественно, получили большую популярность за счет того, что позволяют клиенту получать дополнительные выгоды (в том числе и материальные) от использования.

«В современных условиях жесткой конкуренции между банками, кобрендинговые карты являются эффективным инструменом привлечения новых клиентов, - отметил директор по розничному бизнесу филиала «Хабаровский» АО «Альфа-Банк» Дмитрий БУИНА. - Уже сегодня понятно, что банкам, для того, чтобы быть лидером, недостаточно оказывать только финансовые сервисы - нужно делать больше. Я не готов сказать, что наличие того или иного кобрендиногового предложения может быть решающим при выборе банка, но то, что это оказывает прямое влияние на выбор - факт. Сейчас многие банки предлагают своим клиентам несколько кобрендинговых продуктов, направленных на разные целевые аудитории, чтобы обеспечить максимальное проникновение на клиентскую базу».

С тем, что наличие кобренда в линейке предложений решающим при выборе банка не является согласен и начальник Управления розничного бизнеса Банка «Приморье» Михаил ТОЛКАЧ. Однако определенную заинтересованность со стороны клиента подобные карты, безусловно, вызывают, уверен спикер банка «Приморье».

«Кобрендинговые проекты являются отличной возможностью привлечь внимание к банку, улучшить его имиджевую составляющую и вызвать интерес со стороны потребителя, - сообщил Михаил Толкач. - Кроме того, мы проводим различные мероприятия, которые наглядно показывают, какие привилегии доступны держателям данных карт и как эти карты можно использовать. Но я бы не стал утверждать, что кобренды являются решающим звеном в принятии решения физического лица в пользу того или иного банка. Ведь потребители в первую очередь смотрят на репутацию банка, доступность его услуг и выгоду для самих клиентов. В то же время нельзя исключать и аффективную составляющую потребительского поведения: многих людей очень привлекает, когда компания развивается в месте с ними, предлагает новые продукты, соответствующую их, так называемому, «life style» (англ. «стиль жизни». - Прим ред)».

Как отметил управляющий офисом ВТБ24 во Владивостоке Александр ВЯЛКОВ, доля кобрендинговых продуктов имеет устойчивую тенденцию к увеличению. Все большему количеству пользователей банковских карт хочется, помимо основного функционала, иметь возможность получать дополнительную выгоду. Возможно, именно поэтому все больше банков стремится не только заключить соглашения по выпуску пластиковых карт с партнерами, но и напрямую заключают соглашения с торговыми сетями, медицинскими центрами, аптеками и другими предприятиями. Так клиенты получают еще больше выгод, а банки - довольных клиентов.

Карта по интересам

Одними из первых на рынке появились кобрендинговые карты, выпущенные совместно с российскими авиаперевозчиками. За безналичные покупки по таким картам клиент получает премиальные мили. Дальше все просто - чем больше покупок клиент совершает, тем больше миль у него накапливается на бонусном счете. И в один прекрасный день количества накопленных миль хватит на то, чтобы купить билет на самолет у компании-партнера.

Так, в банке ВТБ24 можно оформить кобрендинговый «пластик» с авиакомпаниями «Трансаэро» и «Якутия». Они позволяют, накопив баллы на бонусном счете, повысить класс обслуживания или получить премиальный билет на полет любым регулярным рейсом компаний. Альфа-Банк предлагает карты, выпущенные совместно с авиакомпаниями «Аэрофлот» и «S7». Система та же: карты позволяют накапливать бонусные мили и менять их на бесплатные авиабилеты. В последнее время, кстати, стали появляться похожие проекты, позволяющие купить на накопленные баллы железнодорожные билеты, к примеру, карта «ВТБ24-РЖД» Visa. Клиенты получают баллы за каждую покупку товаров и услуг и могут обменять их на премиальные билеты. Кроме того, баллы начисляются за каждую поездку в поездах и вагонах Федеральной пассажирской компании, курсирующих по территории России и за ее пределами.

Банкиры отмечают, что кобрендинг для путешественников - быстрорастущее и всегда популярное направление. Поэтому банки стали расширять действие таких карт за рамки партнерства с авиаперевозчиками. В настоящий момент банкиры привлекают к сотрудничеству сайты бронирования отелей, автомобилей, а также туристические компании.

Кроме того, банки все активнее стали внедрять собственные кобрендинговые программы. Так, например, ВТБ24 выпустил «Карту мира» - это кредитная карта с возможностью накопления бонусных миль, которые можно обменять на авиабилет любой авиакомпании, представленной на сайте проекта. А Альфа-Банк представил клиентам летнюю карту, позволяющую быстро накапливать бонусные мили, которые можно обменивать на бесплатные авиабилеты, жд билеты, билеты на аэро-экспресс, дни бесплатного проживания в гостиницах и многое другое.

Свою нишу завоевали и карты системы cash back позволяющие вернуть часть средств при оплате покупок данной картой. Так, карта cash-back Альфа-Банка позволяет возвращать клиентам 10% за траты на практически всех АЗС в мире, и 5% за траты во всех кафе или ресторанах. А такие карты как «Автокарта ВТБ24», «Карта впечатлений ВТБ 24», «Карта CASH BACK», позволяют вернуть до 5% от покупок на ваш счет при оплате покупок в определенной категории (рестораны и кафе, кинотеатры/театры, АЗС и т.п.) и 1% за любые покупки вне категории. Для клиентов, не определившихся с категорией, в ВТБ24 разработана специальная программа «Коллекция» - это собственная программа лояльности для держателей карт банка, которая дает возможность получать подарки, просто совершая повседневные покупки.

«Преимущества собственных кобрендинговых программ, по сравнению с партнерскими, для клиента заключаются в том, что объем бонусов, получаемых клиентом, больше из-за меньших затрат на реализацию и продвижение продукта, - объяснил Дмитрий Буина. Иными словами, в случае с собственными кобрендинговыми проектами нам не нужно платить комиссию партнеру, соответственно, мы больше можем дать клиенту. Сегодня в фокусе у Альфа-Банка - карта cash-back, ее цель - привлечение новых клиентов».

Тонкости регионального партнерства

Региональные банки по активности внедрения кобрендинговых проектов не уступают «федералам». Казалось бы, федеральному банку в этом плане проще: в федеральных масштабах искать крупных партнеров, соответственно, повышается уровень охвата и отдача от подобных карт. Но, как отмечают специалисты, и на местном уровне есть свои преимущества.

«С одной стороны, на федеральном уровне, и правда, проще искать крупных партнеров, так как большинство из них - это крупные федеральные компании. Но с другой стороны, на местном уровне лучше видна региональная специфика - люди в регионах разные и то, что актуально, скажем, в центральной России, не факт, что будет актуально на Дальнем Востоке», - прокомментировал Дмитрий Буина.

По словам Михаила Толкача, в масштабах регионального банка внедрять кобрендинг совсем не сложно. Например, в том же Приморском крае федеральных сетей не так уж и много, а местные компании очень охотно идут на сотрудничество, и даже сами связываются со специалистами банка и предлагают совместную работу по кобрендовым проектам.

Банк «Приморье» ведет активную политику по развитию кобрендинговых карт в Приморском крае. Так, у «Приморья» есть банковская карта «TYSA», созданная совместно с проектом «TYSA.RU», а также несколько собственных проектов - это карты «LADY» и «Мужской клуб». Как отметил Михаил Толкач, каждая карта в какой-то степени соответствует «характеру» нескольких сегментов клиентов: молодежи, прекрасным дамам и мужчинам. Данные карты позволяют их владельцам получать скидки в различных заведениях Владивостока и Приморья. Среди них: магазины, рестораны, кафе, детские развлекательные центры, автосервисы, аптеки, медицинские центры и прочее.

Стоит отметить, что получение скидок является не единственным преимуществом кобрендовых карт Банка «Приморье». Банк достаточно часто проводит различные акции и розыгрыши для держателей своих карт и новых клиентов. Например, в конце мая банк разыграл билеты на концерт группы «Ленинград».

«Кобрендинговые проекты помогают повысить лояльность клиентов, с которыми в будущем выстраиваются долгосрочные партнерские отношения. Более того, узнавая банк через подобные проекты, клиенты начинают пользоваться и остальными банковскими продуктами, так как возникает взаимное доверие и интерес», - отметил Михаил Толкач.

Среди региональных игроков выпуском кобрендинговых карт также занимаются Примсоцбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк и Восточный экспресс банк. Примсоцбанк предлагает своим клиентам программу бонусов и скидок «В плюсе», которая распространяется на все карты банка. Среди партнеров программы: автосервисы, магазины, автомойки, кафе, химчистки, аптеки, салоны красоты и другие предприятия, представленные в крае.

АТБ предлагает вступить в «АТБ Клуб», что позволяет клиентам, расплачиваясь картой, также получать скидки в самых разных магазинах. «Восточный экспресс» выпускает специальные кредитные «Автокарты», при оплате которыми клиентам возвращается 3% со всех платежей на АЗС и 1% с прочих покупок. Кроме того, скидки и бонусы от China Union Pay (китайская платежная система) ждут всех держателей одноименной карты, выпущенной «Восточным» банком.

Как отметил Александр Вялков, насыщенность картами в регионе находится на среднем уровне. Еще есть неплохие возможности для роста выпуска карт - есть и спрос среди населения, появляются новые интересные кобрендинговые карточные продукты.

«Мы считаем, что кобрендовые проекты имеют перспективу дальнейшего развития в нашем крае. Обусловлено это тем, что данные карты позволяют держателю более рационально расходовать свой бюджет, экономя на тех или иных услугах и товарах. Сами же компании-партнеры будут заинтересованы в проектах по причине расширения клиентской базы и развития собственного бизнеса. Кроме того, такое сотрудничество с различными региональными организациями увеличивает количество платежей путем безналичного расчета. Это соответствует современным стандартам расчетов, способствует упорядоченности экономической деятельности многих предприятий и выводит финансовые показатели нашего края на новый уровень», - рассказал Михаил Толкач.

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.