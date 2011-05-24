Наш кандидат на пост главы МВФ

Совет глав правительств СНГ выдвинул на пост главы Международного валютного фонда Григория МАРЧЕНКО. Сегодня он возглавляет Национальный банк Казахстана. Прежний глава МВФ Доминик СТРОСС-КАН подал в отставку.

Директор-распорядитель фонда избирается исполнительным советом в составе 24 исполнительных директоров. Пять крупнейших акционеров МВФ, а также Россия, Китай и Саудовская Аравия, имеют собственные места в Совете.