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Сберкарты прекращают существование
Сбербанк проинформировал своих клиентов о предстоящем прекращении действия платежной системы «Сберкарта». В связи с этим владельцам таких карт необходимо обратиться в подразделение Сбербанка, выдавшего карту, сдать ее и оформить любую другую - как российской платежной системы, так и международную банковскую карту.
Выдача и продление срока действия карт СБЕРКАРТ «Личная», «Зарплатная» и «Корпоративная» полностью прекращаются 1 сентября 2011 года.
В свое время Сбербанк поставил перед собой амбициозную цель создать национальную платежную систему, попытка реализовать которую и была сделана через систему «Сберкарта». Развивать ее банк начал с 1993 года. Основным преимуществом системы считались низкие тарифы для банков, желающих участвовать в ней. Именно за счет этого «Сберкарта» и собиралась конкурировать с основными игроками рынка.
В 2005 году на базе ЗАО «Сберкарта» была создана РПС «Сберкарт». Учредителями ЗАО «Сберкарта» выступили Сбербанк России, ОАО АКБ «Национальный Резервный Банк», ЗАО «Межрегиональный инвестиционный банк» (МИБ), ЗАО «Русско-германская лизинговая компания» (РГ Лизинг) и австрийская компания BGS Smartcard Systems AG.
В 2008 году был проведен ребрендинг, и наименование системы было изменено на «Объединенная Российская Платежная Система» (ОРПС). Однако картам этой системы так и не было суждено стать востребованными ни среди населения, ни среди банков-партнеров.
Сегодня крупнейшими игроками российского рынка являются международные платежные системы Visa и MasterCard, на них приходится более 85% всех карт и операций по ним. Помимо международных в России действует около 20 платежных систем, большинство мелкие, а крупнейшими на рынке являются ОРПС и «Золотая корона».
Своим клиентам Сбербанк предлагает на выбор оформить карты международных платежных систем, а также продолжает внедрять пластиковые карты «ПРО 100». Новые карты чиповые, а значит, сертифицированы международными платежными системами. Чип EMV - стандарт, который читают все платежные системы, в том числе VISA и MasterCard. В отличие от них «Сберкарта» была организована на базе технологии «Дуэт», которая действует только в закрытой сети в инфраструктуре Сбербанка.
Как известно, сегодня Сбербанк занят в новом мегапроекте по выпуску единой социальной карты, которая заменит собой все виды социальных карт, а также полисы обязательного медицинского и пенсионного страхования и банковские карты. Ее можно будет использовать при предоставлении госуслуг, в банкоматах, для оплаты проезда, интернета, при покупках в магазинах. Именно Сбербанк вместе с банками «Уралсиб» и «Ак Барс» летом прошлого года создали ОАО «Универсальная электронная карта», которое станет оператором этой системы. Ее запуск намечен на 1 января 2012 года.
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