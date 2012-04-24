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Приморское УФАС России обнаружило в Приморском крае наружную рекламу проекта Сергея Мавроди «МММ 2011»
ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля, ZRPRESS. В ходе мониторинга наружной рекламы в городе Большой Камень Приморское УФАС России установило факт распространения наружной рекламы проекта С.Мавроди «МММ 2011».
Указанный проект связан с привлечением денежных средств физических лиц. Соответственно, услуги, оказываемые в рамках осуществления рекламируемого проекта «МММ-2011», подпадают под понятие финансовых.
Таким образом, такая реклама должна соответствовать как общим требованиям, предъявляемым к рекламе, так и положениям статьи 28 Федерального закона «О рекламе», устанавливающей специальные требования.
В частности, согласно пункту 1 части 2 статьи 28 Федерального закона «О рекламе» реклама финансовых услуг не должна содержать гарантии и/или обещания в будущем эффективности деятельности (доходность вложения). Кроме того, реклама финансовых услуг должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги.
Рассмотрев все материалы дела, Комиссия Приморского УФАС России 17 апреля 2012 года признала ненадлежащей наружную рекламу проекта «МММ 2011», распространявшуюся в г. Большой Камень, поскольку в ней нарушены требования частей 1 и 2 статьи 28 Федерального закона «О рекламе» и выдала рекламораспространителю предписание о прекращении нарушения, сообщает Кристина Мирзаева, пресс-секретарь Приморского УФАС России.
«Закон един для всех: реклама финансовых услуг, даже таких, которые придумал Мавроди, должна соответствовать определённым требованиям. За несоблюдение этих требований владелец рекламной конструкции подвергнут административному наказанию в виде штрафа», - прокомментировал заместитель руководителя Приморского УФАС России Дмитрий Абросимов.
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