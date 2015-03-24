Услугой Сбербанка "Банк на работе" воспользовались более 807 тысяч дальневосточников

Более 807 тыс. дальневосточников воспользовались услугой Сбербанка для клиентов – участников зарплатных проектов «Банк на работе». Дальневосточный Сбербанк предлагает воспользоваться услугой «Банк на работе» клиентам АО «Райффайзенбанка», ликвидирующего свою сеть на территории Дальнего Востока.

Удобный сервис предоставляет клиентам, получающим зарплату через Сбербанк, возможность индивидуального обслуживания с вызовом личного консультанта на место работы. При выезде специалист имеет при себе набор необходимых технологических «девайсов», позволяющих на месте оформить надлежащие документы. Клиенту остается только посетить банк, чтобы расписаться в документах, получить карту или другой кредитный продукт.

«Зарплатный проект – это не просто пластиковая карта, а комплексный продукт, в рамках которого клиент может получить и получает дополнительное индивидуальное обслуживание. Организация в нашем банке канала прямых продаж банковских продуктов на предприятиях позволила сделать сервис банка более доступным для зарплатных клиентов. Если раньше мы обслуживали клиентов только в офисах, то сейчас мы выходим к клиенту сами, по его звонку, если у него появляется интерес к тому или иному продукту Сбербанка, - отметила Наталья ЦЫКАЛ, директор по развитию, организации продаж и обслуживания розничного бизнеса Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».