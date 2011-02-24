Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ипотека коттеджам не товарищ
Развернуться ипотечному кредитованию на загородную недвижимость в Приморском крае пока негде. Хотя сегодня уже многие банки готовы кредитовать покупку индивидуальных жилых домов. Еще пару лет назад такая услуга была практически эксклюзивной. И в настоящее время большая доля таких кредитов приходится на жителей Владивостока.
Цена вопроса слишком высока, и условия оформления земельных участков хранят в себе еще много "невыкорчеванных пеньков". Другой вопрос, что мысль поселиться в тихом, окруженном лесом местечке, в соседствe c приятными людьми, время от времени приходит к доброй части городских жителей.
Поставить своих читателей в известность о разнообразии ипотечных решений от приморских банков, в который раз ставит своей целью ДДГ "ЗР".
Восточный экспресс банк предлагает тарифный план "Новосел" на приобретение, в том числе и коттеджа на вторичном рынке. Тарифный план "Залоговый" предполагает возможность взять кредит на строительство загородного дома. В обоих случаях - на 25 лет. Ипотечным кредитом можно воспользоваться при наличии 15% первоначального взноса. Узнать решение банка о выдаче кредита клиент может уже через 1 день. Банк предоставляет и полную консультацию по налоговому вычету. Для увеличения максимальной суммы кредита банк позволяет привлечь клиенту до 3 созаемщиков.
В Росбанке кредит на покупку загородной недвижимости возможен под залог квартиры. Но в данном случае это не просто "кредит - ломбард", данный займ должен иметь целевой характер. Привлекательным условием является то, что заемщик имеет возможность прибрести сблокированный жилой дом (таунхаус) или коттедж у третьих лиц по принятым на первичном рынке жилья схемам, в том числе у не аккредитованного банком застройщика. Этот кредит можно использовать и для покупки земельного участка с расположенным на нем индивидуальным жилым домом, а также земли под строительство такого дома либо без его постройки. Можно оформить кредит и на уже возводимый дом на принадлежащем заемщику земельном участке.
Владивостокский филиал Райффайзенбанка готов предоставить ипотечный кредит на 25 лет, в том числе на приобретение коттеджа и таунхауса на вторичном рынке недвижимости. Первоначальный взнос за коттедж составит от 15%. К примеру, можно приобрести коттеджи и таунхаусы в Радово-1, Радово-2, т.к. они подходят под основное требование банка. В данном случае недвижимое имущество должно быть расположено в пределах 50 км от городов, где представлено кредитующее подразделение Райффайзенбанка.
МДМ банк предлагает ипотечный кредит "Индивидуальный дом", который предусматривает не только приобретение, но и последующий капитальный ремонт объекта недвижимости. Предусмотрена и одновременная покупка земельного участка либо оформление его аренды. Рассматриваются не только варианты, присутствующие на вторичном рынке, но и готовые дома в собственности застройщика, относящиеся к новострою.
Для приобретения отдельно стоящего жилого дома на вторичном рынке, коим признается коттедж для постоянного проживания, ПримСоцБанк предлагает ипотечный продукт "Свой дом".
Cбербанк предоставляет жилищные кредиты на приобретение, строительство как одного, так и взаимосвязанных (например, дом с земельным участком) объектов недвижимости, оформляемых в собственность заемщика/созаемщиков. Так, кредит на недвижимость выдается под различные виды обеспечения. Ипотечный - под залог кредитуемого объекта недвижимости. В любом случае все документы должны быть юридически оформлены, будь то долгосрочная аренда коттеджей или собственность на землю. Первоначальный взнос составит от 10 % относительно стоимости недвижимости. Заемщик Банка "Кедр" имеет возможность приобрести готовый коттедж, который станет впоследствии предметом залога. Возможно кредитование и без первоначального взноса, в таком случае обеспечением послужит имеющаяся недвижимость. По словам Татьяны АРЖАНОВОЙ, начальника отдела корпоративных клиентов и развития бизнеса ВФ ЗАО КБ "КЕДР", у клиента есть возможность взять ипотеку под строительство коттеджа при условии аккредитации компаниизастройщика. Земля может находиться как в собственности у заемщика, так и в аренде. В случае аренды земли кредит выдается на срок договора аренды.
Региобанк выдает кредиты будущим хозяевам коттеджей на 25 лет. Банк кредитует до 90% от стоимости жилья. Земля под объектом недвижимости может быть как в собственности, так и в долгосрочной аренде. По словам Ирины ПУХКАЛОВОЙ, начальника отдела продвижения и развития клиентских отношений Владивостокского филиала ЗАО "Региобанк", при оформлении документов на получение ипотечного кредита на коттедж заемщику необходимо учесть, что данное строение должно быть зарегистрировано как жилой дом.
ВТБ 24 предоставит кредит на покупку готового или строящегося жилья, в данном случае коттеджа или блока в таунхаусе, в размере до 100% его оценочной стоимости. Одно из условий предоставления ипотечного продукта "Ипотека. Готовое жилье" - в банке должны быть уверены, что дом не подлежит сносу и не находится в аварийном состоянии. Если же речь идет о покупке строящегося коттеджа, здесь необходима аккредитация компании-застройщика в банке. При отсутствии партнерских отношений между банком и строительной организации для покупки дома, скажем, в коттеджном поселке "Анютинские дачи", клиентам подойдет продукт "Нецелевой".
Требования к земельному участку, на котором стоит дом, также имеют собственные нюансы. В целом же пакет документов практически идентичен пакету документов, необходимых для оформления ипотечного кредита на квартиру, требуются лишь дополнительные документы по земле.
Новости тематики
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
- Отозвана лицензия крупного банка, подконтрольного одному из крупнейших банков Дальнего Востока
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока станет еще мощнее
Новости раздела
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела