Ипотека коттеджам не товарищ

Развернуться ипотечному кредитованию на загородную недвижимость в Приморском крае пока негде. Хотя сегодня уже многие банки готовы кредитовать покупку индивидуальных жилых домов. Еще пару лет назад такая услуга была практически эксклюзивной. И в настоящее время большая доля таких кредитов приходится на жителей Владивостока.

Цена вопроса слишком высока, и условия оформления земельных участков хранят в себе еще много "невыкорчеванных пеньков". Другой вопрос, что мысль поселиться в тихом, окруженном лесом местечке, в соседствe c приятными людьми, время от времени приходит к доброй части городских жителей.

Поставить своих читателей в известность о разнообразии ипотечных решений от приморских банков, в который раз ставит своей целью ДДГ "ЗР".

Восточный экспресс банк предлагает тарифный план "Новосел" на приобретение, в том числе и коттеджа на вторичном рынке. Тарифный план "Залоговый" предполагает возможность взять кредит на строительство загородного дома. В обоих случаях - на 25 лет. Ипотечным кредитом можно воспользоваться при наличии 15% первоначального взноса. Узнать решение банка о выдаче кредита клиент может уже через 1 день. Банк предоставляет и полную консультацию по налоговому вычету. Для увеличения максимальной суммы кредита банк позволяет привлечь клиенту до 3 созаемщиков.

В Росбанке кредит на покупку загородной недвижимости возможен под залог квартиры. Но в данном случае это не просто "кредит - ломбард", данный займ должен иметь целевой характер. Привлекательным условием является то, что заемщик имеет возможность прибрести сблокированный жилой дом (таунхаус) или коттедж у третьих лиц по принятым на первичном рынке жилья схемам, в том числе у не аккредитованного банком застройщика. Этот кредит можно использовать и для покупки земельного участка с расположенным на нем индивидуальным жилым домом, а также земли под строительство такого дома либо без его постройки. Можно оформить кредит и на уже возводимый дом на принадлежащем заемщику земельном участке.

Владивостокский филиал Райффайзенбанка готов предоставить ипотечный кредит на 25 лет, в том числе на приобретение коттеджа и таунхауса на вторичном рынке недвижимости. Первоначальный взнос за коттедж составит от 15%. К примеру, можно приобрести коттеджи и таунхаусы в Радово-1, Радово-2, т.к. они подходят под основное требование банка. В данном случае недвижимое имущество должно быть расположено в пределах 50 км от городов, где представлено кредитующее подразделение Райффайзенбанка.

МДМ банк предлагает ипотечный кредит "Индивидуальный дом", который предусматривает не только приобретение, но и последующий капитальный ремонт объекта недвижимости. Предусмотрена и одновременная покупка земельного участка либо оформление его аренды. Рассматриваются не только варианты, присутствующие на вторичном рынке, но и готовые дома в собственности застройщика, относящиеся к новострою.

Для приобретения отдельно стоящего жилого дома на вторичном рынке, коим признается коттедж для постоянного проживания, ПримСоцБанк предлагает ипотечный продукт "Свой дом".

Cбербанк предоставляет жилищные кредиты на приобретение, строительство как одного, так и взаимосвязанных (например, дом с земельным участком) объектов недвижимости, оформляемых в собственность заемщика/созаемщиков. Так, кредит на недвижимость выдается под различные виды обеспечения. Ипотечный - под залог кредитуемого объекта недвижимости. В любом случае все документы должны быть юридически оформлены, будь то долгосрочная аренда коттеджей или собственность на землю. Первоначальный взнос составит от 10 % относительно стоимости недвижимости. Заемщик Банка "Кедр" имеет возможность приобрести готовый коттедж, который станет впоследствии предметом залога. Возможно кредитование и без первоначального взноса, в таком случае обеспечением послужит имеющаяся недвижимость. По словам Татьяны АРЖАНОВОЙ, начальника отдела корпоративных клиентов и развития бизнеса ВФ ЗАО КБ "КЕДР", у клиента есть возможность взять ипотеку под строительство коттеджа при условии аккредитации компаниизастройщика. Земля может находиться как в собственности у заемщика, так и в аренде. В случае аренды земли кредит выдается на срок договора аренды.

Региобанк выдает кредиты будущим хозяевам коттеджей на 25 лет. Банк кредитует до 90% от стоимости жилья. Земля под объектом недвижимости может быть как в собственности, так и в долгосрочной аренде. По словам Ирины ПУХКАЛОВОЙ, начальника отдела продвижения и развития клиентских отношений Владивостокского филиала ЗАО "Региобанк", при оформлении документов на получение ипотечного кредита на коттедж заемщику необходимо учесть, что данное строение должно быть зарегистрировано как жилой дом.

ВТБ 24 предоставит кредит на покупку готового или строящегося жилья, в данном случае коттеджа или блока в таунхаусе, в размере до 100% его оценочной стоимости. Одно из условий предоставления ипотечного продукта "Ипотека. Готовое жилье" - в банке должны быть уверены, что дом не подлежит сносу и не находится в аварийном состоянии. Если же речь идет о покупке строящегося коттеджа, здесь необходима аккредитация компании-застройщика в банке. При отсутствии партнерских отношений между банком и строительной организации для покупки дома, скажем, в коттеджном поселке "Анютинские дачи", клиентам подойдет продукт "Нецелевой".

Требования к земельному участку, на котором стоит дом, также имеют собственные нюансы. В целом же пакет документов практически идентичен пакету документов, необходимых для оформления ипотечного кредита на квартиру, требуются лишь дополнительные документы по земле.