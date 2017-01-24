Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк

Все права, обязанности и имущество Юниаструм банка перешли к банку «Восточный»

Банк «Восточный» завершил процесс присоединения Юниаструм банка (Москва). В Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о реорганизации «Восточного» и о прекращении деятельности Юниаструм банка.

Все права, обязанности и имущество Юниаструм банка перешли к банку «Восточный», при этом сеть отделений присоединяемого банка продолжит работать под брендом «Восточный».

Главой объединенного банка стал председатель правления «Восточного» Алексей КОРДИЧЕВ.

Активы объединенного банка увеличились на 40%, клиентская база - до 40 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСБ). Портфель кредитов и гарантий субъектам МСБ составляет 60 млрд рублей.

Уже в 2017 году в результате объединения банк планирует сократить суммарные расходы двух банков на 2 млрд рублей и продолжит быть прибыльным в 2017 году согласно международным стандартам финансовой отчетности.

Досье «Золотого Рога»: Акционеры КБ «Восточный» и участники Юниаструма в начале ноября 2016 года одобрили объединение двух кредитных организаций. Предполагается, что собственники Юниаструма получат около 40% в объединенном банке. Основной акционер Юниаструм банка Артем АВЕТИСЯН ранее предлагал создать на базе четырех кредитных организаций - государственного МСП банка и частных Юниаструм банка, «Восточного» и Кредит Европа банка - опорную кредитную организацию для малого и среднего предпринимательства.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток