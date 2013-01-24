www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Российский фондовый рынок умеренно подрастает

24 Января 2013, 21:28 | Дальний Восток

Повышение лимита долга США даст импульс к росту европейских индексов

ММВБ прибавляет 0,5% на фоне роста европейских площадок и позитивных ожиданий по краткосрочному повышению планки госдолга США. Европейские индексы прибавляют в среднем чуть более 0,1%, а фьючерс на S&P500 снижается на 0,1%.Тем временем стоимость нефти на сегодняшних торгах практически не изменяется и торгуется вблизи уровней закрытия вторника. Подробнее в аналитике от владивостокского филиала БКС Премьер:

Между тем статистика по Европе выходила противоречивой. Индекс деловой активности Франции упал до 86, а число безработных в Великобритании опустилось на 12,1 тыс. в декабре - до 1,56 млн человек, что стало минимумом за 1,5 года.

Влияние на рынки окажут заявления с экономического форума в Давосе, а также  итоги голосования по краткосрочному повышению планки госдолга США.

Позитивные факторы:

1. Рост европейских индексов.
2. Число безработных в Великобритании.
3. Ожидания по краткосрочному повышению планки госдолга США.

Негативные факторы:

1. Индекс деловой активности Франции.

Корпоративный сектор

Целый ряд компаний опубликовал свои показатели за 2012 год. Таким образом, в сравнении с 2011, выручка Дикси (+3%) выросла на 43,8%, а группы ПИК (+0,5%) - на 30%. Тем временем чистая прибыль банка Возрождение (+3%) увеличилась на 32%, а ВТБ (+0,3%) - всего на 2%.

В лидерах роста сегодня компания Полюс Золото (+5,4%), которая 28.01.13 должна опубликовать свои производственные результаты, а также МосЭнерго (+2,4%), ФСК ЕЭС (+2,1%) и ОГК-2 (+1,5%).

В лидерах снижения АвтоВАЗ (-1,5%), ТГК-2 (-1,6%) и Распадская (-0,7%).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба БКС Премьер во Владивостоке
Теги: торги  индексы  фондовый рынок 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru