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Российский фондовый рынок умеренно подрастает
Повышение лимита долга США даст импульс к росту европейских индексов
ММВБ прибавляет 0,5% на фоне роста европейских площадок и позитивных ожиданий по краткосрочному повышению планки госдолга США. Европейские индексы прибавляют в среднем чуть более 0,1%, а фьючерс на S&P500 снижается на 0,1%.Тем временем стоимость нефти на сегодняшних торгах практически не изменяется и торгуется вблизи уровней закрытия вторника. Подробнее в аналитике от владивостокского филиала БКС Премьер:
Между тем статистика по Европе выходила противоречивой. Индекс деловой активности Франции упал до 86, а число безработных в Великобритании опустилось на 12,1 тыс. в декабре - до 1,56 млн человек, что стало минимумом за 1,5 года.
Влияние на рынки окажут заявления с экономического форума в Давосе, а также итоги голосования по краткосрочному повышению планки госдолга США.
Позитивные факторы:
1. Рост европейских индексов.
2. Число безработных в Великобритании.
3. Ожидания по краткосрочному повышению планки госдолга США.
Негативные факторы:
1. Индекс деловой активности Франции.
Корпоративный сектор
Целый ряд компаний опубликовал свои показатели за 2012 год. Таким образом, в сравнении с 2011, выручка Дикси (+3%) выросла на 43,8%, а группы ПИК (+0,5%) - на 30%. Тем временем чистая прибыль банка Возрождение (+3%) увеличилась на 32%, а ВТБ (+0,3%) - всего на 2%.
В лидерах роста сегодня компания Полюс Золото (+5,4%), которая 28.01.13 должна опубликовать свои производственные результаты, а также МосЭнерго (+2,4%), ФСК ЕЭС (+2,1%) и ОГК-2 (+1,5%).
В лидерах снижения АвтоВАЗ (-1,5%), ТГК-2 (-1,6%) и Распадская (-0,7%).
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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