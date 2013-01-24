ВТБ 24 сыграет в карты с "Электронным правительством"

ВТБ 24 начал тестирование кредитных карт «Электронное правительство» платежной системы Visa с доступом к услугам на портале госуслуг и цифровой подписью, сообщил управляющий директор департамента сети банка Сергей КОЙДА.

Тестирование проводится среди сотрудников банка. По словам Сергея Койды, это принятая в ВТБ 24 практика: «Своим клиентам мы сможем предложить продукт только после того, как убедимся в качестве предлагаемого сервиса».

Сергей Койда отметил, что банковская карта «ВТБ 24 - Электронное правительство» позволит получить доступ к порталу госуслуг и дистанционно оплачивать услуги более 20 министерств и ведомств на портале госуслуг.

Согласно материалам банка, максимальный кредитный лимит по карте составит 300 тыс. рублей, процентная ставка по кредиту - 19%, комиссия за обслуживание - 1,2 тыс. рублей в год. Москва станет «пилотным» регионом для выдачи карт клиентам банка после их тестирования.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.