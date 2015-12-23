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Сбербанк запустил новую услугу "Копилка"

23 Декабря 2015, 14:03 | Дальний Восток

«Копилка» – бесплатный сервис, который позволяет автоматически перечислять денежные средства со счета дебетовой карты на сберегательный счет или пополняемый вклад, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Клиент может выбрать удобный для него алгоритм накоплений: процент от средств, поступающих на карту, процент с расходной транзакции или перечисление фиксированной суммы в определенную дату.

«Одна из глобальных задач Сбербанка – построение максимально глубоких и крепких отношений с клиентом. Мы хотим, чтобы продукты Сбербанка стали неотъемлемой частью его жизни, – комментирует директор управления банковских карт и расчетно-кассовых услуг Сбербанка Ростислав ЯНЫКИН. – Мы понимаем, что не всегда клиент может и хочет взять кредит, при этом существует необходимость приобрести что-то. «Копилка» позволяет клиенту практически незаметно для себя накопить необходимую сумму в удобном для него режиме».

При поступлении средств на счет или вклад клиент получает соответствующую смс с номера 900, благодаря чему может отслеживать процесс накопления денег.

Подключить услугу «Копилка» можно в интернет-банке Сбербанк Онлайн через меню «Операции» для карт или вкладов. В дальнейшем услуга будет доступна к оформлению в отделениях Сбербанка и мобильном приложении.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: вклад  копилка  сбербанк 



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