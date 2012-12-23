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Пробив тренд, рубль вернется к 30,5
Страх пред «фискальным обрывом» понемногу отступает
Рубль и евро к доллару незначительно укрепляются. Страх перед наступлением «фискального обрыва» почти полностью покинул участников, и они снова отдают предпочтение рисковым валютам.
«Сегодня российскую валюту поддерживают, остающиеся высокими, межбанковские ставки. При этом котировки нефти (+0,06%) изменяются совсем незначительно и не влияют на данную пару. До конца текущего года на рубль будет оказывать давление традиционно максимальный отток капитала. И, скорее всего, российская валюта так и останется в диапазоне 30,5 -31,2.», - считает старший финансовый советник БКС Премьер во Владивостоке Анна Баталова.
Сопротивления: 31 / 31,2 / 31,5
Поддержки: 30,5 / 30/ 29,8
Эксперт рассказала, что евро прибавляет к доллару 0,11%. Европейская валюта торгуется немного выше отметки 1,32, но по-прежнему существует большая вероятность снижения к 1,31. Неоправданно сильно евро поддержала новость о возможно скором компромиссе по «фискальному обрыву» в США. При этом окончательных договоренностей пока не достигнуто, и данная новость несет лишь краткосрочный позитив. Дополнительную поддержку евро оказывает снижение напряженности на европейском долговом рынке. Таким образом, доходности по 10 -летним итальянским, испанским и греческим облигациям вновь приблизились к своим минимальным отметкам на новостях о возвращении Греции рейтинга «B-» агентством S&P.
Сопротивления: 1,324 / 1,333/1,34
Поддержки: 1,31 / 1,3/ 1,28
«В ближайшее время драйвером для рубля и евро станет статистика по строительному сектору США и платежный баланс Еврозоны», - резюмировала Анна Баталова.
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