www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.65 р. 100 JPY: 58.16 р.
EUR: 74.58 р. 10 CNY: 94.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Пробив тренд, рубль вернется к 30,5

23 Декабря 2012, 14:18 | Дальний Восток

Страх пред «фискальным обрывом» понемногу  отступает

Рубль и евро к доллару незначительно укрепляются. Страх перед наступлением «фискального обрыва» почти полностью покинул участников, и они снова отдают предпочтение рисковым валютам.

«Сегодня российскую валюту поддерживают, остающиеся высокими, межбанковские ставки. При этом котировки нефти (+0,06%) изменяются совсем незначительно и не влияют на данную пару. До конца текущего года на рубль будет оказывать давление традиционно максимальный отток капитала. И, скорее всего, российская валюта так и останется в диапазоне 30,5 -31,2.», - считает старший финансовый советник БКС Премьер во Владивостоке Анна Баталова.

Сопротивления: 31 / 31,2 / 31,5
Поддержки: 30,5 / 30/ 29,8

Эксперт рассказала, что евро прибавляет к доллару 0,11%. Европейская валюта торгуется немного выше отметки 1,32, но по-прежнему существует большая вероятность снижения к 1,31. Неоправданно сильно евро поддержала новость о возможно скором компромиссе по «фискальному обрыву» в США. При этом окончательных договоренностей пока не достигнуто, и данная новость несет лишь краткосрочный позитив. Дополнительную поддержку евро оказывает снижение напряженности на европейском долговом рынке. Таким образом, доходности по 10 -летним итальянским, испанским и греческим облигациям вновь приблизились к своим минимальным отметкам на новостях о возвращении Греции рейтинга «B-» агентством S&P.

Сопротивления: 1,324 / 1,333/1,34
Поддержки: 1,31 / 1,3/ 1,28

«В ближайшее время драйвером для рубля и евро станет статистика по строительному сектору США и платежный баланс Еврозоны», - резюмировала Анна Баталова.

Автор: Пресс-служба БКС Премьер во Владивостоке
Теги: евро  рубль  курсы валют  доллар  валютный рынок 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru