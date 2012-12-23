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Российские чиновники выводят свои сбережения в… Гонконг

23 Декабря 2012, 14:08 | Дальний Восток

Список Магнитского - на деле гораздо более жесткая вещь, чем показалось вначале

Российские коррупционеры тешат себя иллюзиями, в том числе и публично: мол, мы всe равно в Эмиратах отдыхаем, вполне обойдемся без американских виз… Но они лукавят: закон Магнитского наглухо закрывает для них финансовую систему США, а вместе с ней возможность размещать свои деньги в большинстве международных банков, где бы ни находились их офисы, да и вообще пользоваться долларом как платежным средством, пишет Newsland.

Все транзакции в иностранной валюте проводятся через клиринговые центры страны-эмитента. «Если у вас есть долларовый счeт, скажем, в неком банке А, физически эти доллары находятся не в Москве, — объясняет Иван Черкасов, партнер компании Hermitage Capital, — банк А держит их на своем корреспондентском счете в американском банке, к примеру, в Bank of New York, у которого, в свою очередь, есть счет в Федеральной резервной системе США, являющейся аналогом ЦБ».

При проведении платежа в пользу третьего лица или простой оплате кредитной картой, привязанной к долларовому счету, эти средства пройдут через территорию США, так что ФРС увидит имя плательщика и в случае наличия соответствующего распоряжения американского Минфина деньги будут заблокированы до выяснения обстоятельств.

То же самое касается и компаний, принадлежащих фигурантам Списка Магнитского. Не важно, зарегистрированы ли они в офшоре или же ведут реальную деятельность в России — о долларовых транзакциях, а с возможным принятием аналогичных законов в Европе, о евро и фунтах стерлингов придется забыть.

«Дело в том, что Список Магнитского — открытый документ. Любой банк при приеме нового клиента проверяет его как в закрытых международных системах, к примеру, World Check, так и в открытых источниках, — объясняет Иван Черкасов. — На фамилиях фигурантов списка уже стоит соответствующая пометка, так что любой уважающий себя банк просто откажет им в открытии счетов или вежливо попросит закрыть уже имеющиеся».

По словам Черкасова, раньше большинство отмываемых денег из России шло по стандартному пути: Россия — бывшие союзные республики, такие как Молдова, Латвия, Литва и Эстония, — Швейцария. Сегодня же российские чиновники массово выводят свои сбережения в Гонконг: он не подпадает под юрисдикцию США или ЕС, но при этом является достаточно стабильным финансовым центром. Однако и это эльдорадо не сможет быть верным пристанищем для фигурантов Закона Магнитского: международные банки в Гонконге, скорее всего, откажут им в открытии счетов, так что придется обращаться в китайские учреждения. Но и они в последнее время тоже весьма пристрастно изучают клиентов: долго держать деньги в одном месте не получится…

«Стены сжимаются. Во избежание незамедлительного ареста денег фигурантам закона придется размещать их в рискованных с точки зрения финансовой стабильности банках, валютах и странах, у них практически не остается возможности для инвестирования и приобретения активов», — говорит Иван Черкасов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: newsland.ru
Теги: список магницкого  доллары  коррупция  минфин 



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Комментарии

  • Псевдоним16:34, 28.12.2012#

    забегали тараканы. . .

  • Псевдоним16:38, 28.12.2012#

    дави б-лядей!

  • Псевдоним16:45, 28.12.2012#

    Пусть кидают свое наворованное на содержание сирот в россии

  • Псевдоним17:15, 28.12.2012#

    ВОТ С ЭТИМ СОГЛАСНА!!! Псть детям все заберут у сволочей

  • Псевдоним16:58, 28.12.2012#

    американцы давят наших уродов! хоть кто то. реально, спасибо им

  • Псевдоним17:24, 28.12.2012#

    И, как всегда, прикрылись детьми.

  • Псевдоним17:26, 28.12.2012#

    Доверие к власти таково, что любой акт, направленый против них, вызавает всеобщее одобрение. Ходите на форумы, господа, хоть иногда.

  • родилась во Владе17:54, 28.12.2012#

    Зря так радуетесь((( Я думаю, что список Магнитсткого - это реальная сила давления на наших чиновников. . . . Ведь никто, наверное 99% НЕ ЗАХОТЯТ раставаться со своими "заработанными" финансами, у многих дети живут в Амеике, семьи. . . . И вот через этих людей/чиновников проамериканские организации и будут продавливать все возможные законы и явно не в пользу России матушки. . . Все очень грустно на самом деле. . .

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