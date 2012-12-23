Российские чиновники выводят свои сбережения в… Гонконг

Список Магнитского - на деле гораздо более жесткая вещь, чем показалось вначале

Российские коррупционеры тешат себя иллюзиями, в том числе и публично: мол, мы всe равно в Эмиратах отдыхаем, вполне обойдемся без американских виз… Но они лукавят: закон Магнитского наглухо закрывает для них финансовую систему США, а вместе с ней возможность размещать свои деньги в большинстве международных банков, где бы ни находились их офисы, да и вообще пользоваться долларом как платежным средством, пишет Newsland.

Все транзакции в иностранной валюте проводятся через клиринговые центры страны-эмитента. «Если у вас есть долларовый счeт, скажем, в неком банке А, физически эти доллары находятся не в Москве, — объясняет Иван Черкасов, партнер компании Hermitage Capital, — банк А держит их на своем корреспондентском счете в американском банке, к примеру, в Bank of New York, у которого, в свою очередь, есть счет в Федеральной резервной системе США, являющейся аналогом ЦБ».

При проведении платежа в пользу третьего лица или простой оплате кредитной картой, привязанной к долларовому счету, эти средства пройдут через территорию США, так что ФРС увидит имя плательщика и в случае наличия соответствующего распоряжения американского Минфина деньги будут заблокированы до выяснения обстоятельств.

То же самое касается и компаний, принадлежащих фигурантам Списка Магнитского. Не важно, зарегистрированы ли они в офшоре или же ведут реальную деятельность в России — о долларовых транзакциях, а с возможным принятием аналогичных законов в Европе, о евро и фунтах стерлингов придется забыть.

«Дело в том, что Список Магнитского — открытый документ. Любой банк при приеме нового клиента проверяет его как в закрытых международных системах, к примеру, World Check, так и в открытых источниках, — объясняет Иван Черкасов. — На фамилиях фигурантов списка уже стоит соответствующая пометка, так что любой уважающий себя банк просто откажет им в открытии счетов или вежливо попросит закрыть уже имеющиеся».

По словам Черкасова, раньше большинство отмываемых денег из России шло по стандартному пути: Россия — бывшие союзные республики, такие как Молдова, Латвия, Литва и Эстония, — Швейцария. Сегодня же российские чиновники массово выводят свои сбережения в Гонконг: он не подпадает под юрисдикцию США или ЕС, но при этом является достаточно стабильным финансовым центром. Однако и это эльдорадо не сможет быть верным пристанищем для фигурантов Закона Магнитского: международные банки в Гонконге, скорее всего, откажут им в открытии счетов, так что придется обращаться в китайские учреждения. Но и они в последнее время тоже весьма пристрастно изучают клиентов: долго держать деньги в одном месте не получится…

«Стены сжимаются. Во избежание незамедлительного ареста денег фигурантам закона придется размещать их в рискованных с точки зрения финансовой стабильности банках, валютах и странах, у них практически не остается возможности для инвестирования и приобретения активов», — говорит Иван Черкасов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.