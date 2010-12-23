Сейчас нас пугают сентенциями, что вся жизнь будет проходить в Интернете. E-деньги тоже постепенно приобретут "интернет-характер" и составят конкуренцию национальным валютам, а то и вовсе потеснят традиционную банковскую систему.

Социологические опросы пока опровергают победные реляции. По данным Фонда "Общественное мнение" (ФОМС), лишь 56% пользователей Интернета в России находятся в поиске информации о необходимых товарах и услугах, и лишь 15 % из них совершают интернет - покупки.

Однако возможность для приморцев поблуждать в сети и мониторинг обменников Яндекс.Денег, MoneyMail, WebMoney, Rambler Mobile и др., безусловно, никто не отнимет. На чьей стороне перевес сегодня сказать сложно, а в Приморском крае и более того, невозможно. Сегодня уже эквайринг по пластиковым картам стал более отслеживаемой и прозрачной процедурой, чем платежи в сети. Каждая из платежных интернет-систем имеет собственную статистику.

Досье По данным опроса того же ФОМС, при оплате товаров, услуг и иных платежей большая часть респондентов использовали банковские карты (25%) и Яндекс.Деньги (22%). 16% плативших через Интернет использовали систему WebMoney, по 8% - Деньги@Mail.ru и "Мобильный кошелек". Другие способы on-line - оплаты использовались существенно реже.

Итак, к каким благам приблизится пользователь, если заведет себе несколько электронных кошельков. Как и в любой другой услуге, потребителя должны бы привлечь максимальный спектр функций платежных систем, простота в использовании и одновременно защищенность средств, а также возможность созерцать свои деньги не только в сети, но и вполне осязаемо, в наличности.

Money

Достаточно оперативно и с наименьшими проволочками проходит процесс регистрации в платежной системе MoneyMail: заполнение электронной анкеты, указание паспортных данных, места жительства, другой информации, выбор логина и пароля, а также чтение условий договора. В принципе, пароль и логин могут повторять ваш электронный адрес на Mail.ru, хотя система не советует проводить аналогии. Пароль рекомендует составлять из буквенных и цифровых обозначений.

Платежная система работает настолько оперативно, что буквально за каждую новую букву, введенную в MoneyMail, присылает уведомление. И если вы уже получали уведомление о регистрации, то затем получите уведомление о внесении в систему вашего имени и фамилии, а затем и об установке режима подтверждения платежей. Такая скрупулезность, безусловно, радует. Вопрос в другом - каким образом пополнить счет? Логично, что регистрация дает лишь электронный кошелек с нулевым балансом.

Способы пополнения являются практически на 100% банковскими. Предлагается пополнить баланс кошелька с помощью кредитной или дебетовой банковской карты, перечислить деньги из других подобных сервисов, например, WebMoney, Яндекс.Денег. Пополнение счета с помощью пластиковой карты Райффайзенбанка происходит без комиссий. За перевод минимальной суммы пополнения, которая в системе определяется как 300 руб., MoneyMail взимает 12 руб.

Данная сумма блокируется на карте до тех пор, пока пользователь не пришлет фотографии или отсканированный вариант паспорта и оборотной стороны пластиковой карты, с которой была осуществлена эквайринговая операция. Как указано в уведомлении, служба безопасности MoneyMail проверяет подлинность документов и затем дает согласие на осуществление операций по счету. В дальнейшем подобные подтверждения не потребуются.

Можно, приобрести предоплаченную карту, хотя адреса на сайте указаны исключительно московские. Также пользователям предлагают пополнить свой счет через электронные E-Port (20 пунктов по краю), Элекснет, Comepay, Мультикасса (Находка, Врангель, Партизанск) и т.д. Для ввода значительных сумм рекомендуется использовать центральный офис Банка ФИНАМ. В нем пополнение счета в MoneyMail осуществляется без комиссии. Также в любом банке можно пополнить свой кошелек без открытия там счета, с сайта системы заранее необходимо распечатать, заполнить квитанцию (где указать номер виртуального счета), а затем предъявить ее в отделение банка. Как указано на сайте MoneyMail, для приморцев пополнение электронного кошелька, возможно и через систему денежных переводов CONTACT в АТБ, банке "Меркурий", банке "Приморье", Примсоцбанке, банке "БФГ - кредит", банке "Кедр". Интересно, что подобный факт, нам не подтвердили ни в одном из банков.

Лишь в Райффазенбанке заверили в возможности не только пополнения счета через MoneyMail, но и получения наличных средств. Разумеется, с собой необходимо иметь паспорт и не забыть реквизиты, на которые были отправлены деньги. С нашей точки зрения, отправлять через банковскую платежную систему на счет электронного кошелька, а затем получать через другой банк обналиченные средства не целесообразно. Легче пользоваться системой банковских средств напрямую. Это как минимум дешевле. Механизм заведения электронного кошелька на MoneyMail нам показался наиболее удобным, поскольку пополнение счета возможно через кредитную карту в режиме on-line, действительно не выходя из дома.

Для чего же собственно мы завели этот кошелек? На MoneyMail можно пополнить счет своего мобильного телефона, оплатить услуги интернет-провайдеров и кабельного телевидения, воспользоваться услугами интернет-магазинов, осуществить коммунальные платежи, но приморцам вряд ли будут интересны платежи в счет московских, санкт-петербургских и липецких коммунальщиков.

Заплатить кредит в целом перечне российских банков - достаточно удобная процедура, но каждый следующий "клик" лишь ведет на официальные сайты кредитных организаций, а там, видимо, можно заплатить, пользуясь банальной пластиковой картой. В любом случае найти "окно", куда же направлять деньги, достаточно проблематично. Надеемся, это не звучит так: "Здрасьте, я пришел в банк, снимите деньги с моего электронного кошелька". Тогда эффект, "управляй счетом, лежа на диване", исчезает. Хотя перечень банков внушающий, это и Инвестсбербанк, Банк Москвы, КИТ Финанс, Росбанк, Сбербанк, Банк "Русский стандарт", ВТБ24 и т.д.

Яндекс

Яндекс.Деньги имеют практически идентичную систему регистрации и позволяют всем, кто завел почту на yandex.ru. воспользоваться ею как логином. После регистрации в платежной системе клиент сможет заходить на свой счет сразу из электронной почты.

Заметим, что оплатить кредит в системе Яндекс.Деньги достаточно просто, при соответствующем "клике" вы переходите на форму платежного поручения, а не на сайт банка, как в случае с MoneyMail, и активируете кнопку "Заплатить".

Процедура оплаты напоминает традиционную форму перевода средств через банкомат. Оплата мобильной связи аналогична. При этом минимальное пополнение на МТС и "Мегафон Дальний Восток" - 1 рубль. Срок прохождения платежа может варьироваться от минуты до нескольких часов.

Вопрос же пополнения электронного кошелька Яндекс.Деньги, на наш взгляд, более проблематичен. Если, конечно, не очень серьезно относиться к этому сервису и запустить на собственном интернет-сайте или блоге кнопку "Дай рубль". После этого любой ваш поклонник сможет выразить свой восторг, пожертвовав свой кровный рубль или два.

Итак, система не предоставляет возможность перевода финансов через банковскую карту. Пополнить счет можно лишь через упомянутую систему переводов Contact, другой кошелек Яндекс.Деньги, а также с помощью переводов из других платежных систем.

Пополнение в Приморье электронного кошелька через терминалы с мгновенным зачислением "Экспресс-Оплата ПРИМ", "Элекснет" встанет в 4-5% комиссию от суммы перечисления.

Сайт Яндекс.Деньги указывает и на возможность внесения денежных средств наличным переводом через Сбербанк Росси, для этого необходимо также распечатать квитанцию и заполнить форму. Комиссия банка при переводе наличными - 3% от суммы платежа. Срок зачисления денег на счет в системе Яндекс.Деньги в среднем от 3 до 10 рабочих дней.

Клиенты Райффазенбанка пользуются иными условиями, им необходимо распечатать другой вариант квитанции. Во всех платежных поручениях должен быть указан номер платежного кошелька Яндекс.Деньги. Сумма единовременного платежа должна составлять не менее 50 руб. и не более 300 тыс. руб., банки могут устанавливать и собственные ограничения. Так, Райффазенбанк принимает не более 35 тыс. руб. для пополнения счета, комиссия за перевод 2,5% от суммы.

Во Владивостоке карты пополнения "Яндекс.Деньги" реализуют в салонах "Точка", торговой сети "Ритейл", хотя в настоящий момент, как рассказали ДДГ "ЗР", карты закончились. Обналичить электронный кошелек пока невозможно. Если у владивостокцев появится спрос на такую услугу, ее вполне смогут и запустить. Электронные кошелек VladMoney можно обналичить и пополнить через одно из отделений Альфабанка, хотя сотрудники банка об этом знают буквально понаслышке.

Существует возможность пополнять счет через банкоматы ВТБ 24, в рамках функции "Другие платежи", однако, можно ли воспользоваться такой услугой в Приморье, неизвестно.

WebMoney

Одной из самых запутанных процедур регистрации в нашем рейтинге предпочтений оказался запуск системы WebMoney. Программа постоянно предлагает скачать сертификаты, разнообразные программы, либо выбрать форму общения WZ или WY. Согласитесь, не очень доступно для рядового пользователя. Хотя уровень информационной безопасности, которым окружен пользователь, несомненно, подкупает. С другой стороны, ограниченное количество услуг и сложность в пользовании интерфейсом вынуждают закрыть программу до окончания процесса авторизации.

К сожалению, в настоящий момент российские варианты платежных систем и электронных денег имеют неясный правовой статус и сверхжесткие требования к идентификации плательщиков, которые в случае микроплатежей просто не имеют никакого смысла. Если же коммерческие банки всерьез займутся системой интернет-банкинга для физических лиц, то подобная услуга может попросту исчерпать себя. Высокий комиссионный сбор также является не менее серьезным камнем преткновения таких систем. Выходит, время WEB-платежных систем в России еще не пришло.