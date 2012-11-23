Восточный экспресс банк готовит второй выпуск облигаций

Совет директоров "Восточного экспресс банка" (КБ "Восточный", Благовещенск) принял и утвердил решение о размещении облигаций второй серии объемом 6 млрд рублей.

Банк планирует разместить 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей по закрытой подписке на ФБ ММВБ. Срок обращения займа составит 5,5 лет. Бумаги будут иметь 11 полугодовых купонов. Ставка 2-11 купонов равна ставке 1-го купона. Возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и усмотрению эмитента не предусмотрена.

В настоящее время у банка в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций банка общим объемом 8 млрд рублей.

Олег КЛИМЕНКО.