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На все случаи жизни

23 Ноября 2012, 13:28 | Дальний Восток

И совсем не важно, являетесь ли вы владельцем небольшого фанерного дачного домика или добротного коттеджа, если территория вашего дачного или коттеджного поселка не охраняется, вероятность того, что ваше имущество может за зиму пострадать, очень велика. Впрочем, есть факторы, от которых не сможет уберечь и охрана.

Ежегодная статистика УВД и страховых компаний показывает стабильный рост краж и пожаров в жилом секторе. Причем в зимний период количество подобных происшествий вырастает в разы. Так что и нынешней зимой расслабляться не стоит.

В нашем регионе дома и дачи в этот период чаще всего страдают от пожаров, ведь именно в конце осени начинаются массовые палы - поджоги прошлогодней сухой травы.

Кроме того, нередкими «гостями» в дачных домиках в зимний период становятся бомжи. Мало кому зимой приходит в голову навестить свой дачный участок, а, учитывая наш снежный климат, порой это просто невозможно. Так что эти незваные «жильцы» могут проживать безнаказанно порой до самой весны. И самое малое, чего можно ожидать от такого «жильца» - это украденные мелкие вещи и некритические повреждения в виде разбитого окна и сломанной двери. Но совсем не редки случаи и полного уничтожения дачных построек из-за неосторожного обращения с огнем - греются незваные гости открытым огнем, разводя костры зачастую прямо на полу вашего дачного дома, ничуть не заботясь о пожарной безопасности.

Так что стоит всерьез озадачиться вопросом о том, как обезопасить свое имущество. Конечно, можно поселиться в своем доме или ежедневно навещать, но лучше прибегнуть к более надежному и цивилизованному способу - застраховать.

Конечно, страховка не сделает ваш дом несгораемым и недоступным для бомжей, однако позволит избежать серьезных финансовых потерь, если с вашим имуществом произойдет страховой случай. Кроме того, при страховании по полному пакету рисков, а именно так советуют страховаться профессионалы, можно обезопасить себя не только от пожара, но и от других значимых рисков, падения деревьев на постройку, например.

Страховаться нужно, конечно же, в крупной проверенной компании, лучше всего у лидера страхового рынка. Мы для этих целей доверились компании РОСГОССТРАХ. Сама процедура страхования достаточно простая. Застраховать обычную дачу можно в любом офисе компании или вызвать агента на дом, причем без осмотра самого строения, что очень удобно. Если же речь идет о более дорогой коттеджной постройке, для заключения договора страхования агент проведет абсолютно бесплатный осмотр и оценку вашего имущества. Страховать в РОСГОССТРАХ сейчас еще и выгодно - до конца года на территории Приморского края действует специальная акция «Сезон выгодного страхования строений» - те владельцы, кто решил застраховать свой дом, дачу или коттедж впервые могут рассчитывать на персональную скидку.

Сергей КУЗЬМИН.

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