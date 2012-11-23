Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На все случаи жизни
И совсем не важно, являетесь ли вы владельцем небольшого фанерного дачного домика или добротного коттеджа, если территория вашего дачного или коттеджного поселка не охраняется, вероятность того, что ваше имущество может за зиму пострадать, очень велика. Впрочем, есть факторы, от которых не сможет уберечь и охрана.
Ежегодная статистика УВД и страховых компаний показывает стабильный рост краж и пожаров в жилом секторе. Причем в зимний период количество подобных происшествий вырастает в разы. Так что и нынешней зимой расслабляться не стоит.
В нашем регионе дома и дачи в этот период чаще всего страдают от пожаров, ведь именно в конце осени начинаются массовые палы - поджоги прошлогодней сухой травы.
Кроме того, нередкими «гостями» в дачных домиках в зимний период становятся бомжи. Мало кому зимой приходит в голову навестить свой дачный участок, а, учитывая наш снежный климат, порой это просто невозможно. Так что эти незваные «жильцы» могут проживать безнаказанно порой до самой весны. И самое малое, чего можно ожидать от такого «жильца» - это украденные мелкие вещи и некритические повреждения в виде разбитого окна и сломанной двери. Но совсем не редки случаи и полного уничтожения дачных построек из-за неосторожного обращения с огнем - греются незваные гости открытым огнем, разводя костры зачастую прямо на полу вашего дачного дома, ничуть не заботясь о пожарной безопасности.
Так что стоит всерьез озадачиться вопросом о том, как обезопасить свое имущество. Конечно, можно поселиться в своем доме или ежедневно навещать, но лучше прибегнуть к более надежному и цивилизованному способу - застраховать.
Конечно, страховка не сделает ваш дом несгораемым и недоступным для бомжей, однако позволит избежать серьезных финансовых потерь, если с вашим имуществом произойдет страховой случай. Кроме того, при страховании по полному пакету рисков, а именно так советуют страховаться профессионалы, можно обезопасить себя не только от пожара, но и от других значимых рисков, падения деревьев на постройку, например.
Страховаться нужно, конечно же, в крупной проверенной компании, лучше всего у лидера страхового рынка. Мы для этих целей доверились компании РОСГОССТРАХ. Сама процедура страхования достаточно простая. Застраховать обычную дачу можно в любом офисе компании или вызвать агента на дом, причем без осмотра самого строения, что очень удобно. Если же речь идет о более дорогой коттеджной постройке, для заключения договора страхования агент проведет абсолютно бесплатный осмотр и оценку вашего имущества. Страховать в РОСГОССТРАХ сейчас еще и выгодно - до конца года на территории Приморского края действует специальная акция «Сезон выгодного страхования строений» - те владельцы, кто решил застраховать свой дом, дачу или коттедж впервые могут рассчитывать на персональную скидку.
Сергей КУЗЬМИН.
Новости тематики
- Страховой рынок: драйверы в кризис
- Страховщики продолжают расплачиваться за прошлогоднее наводнение на Дальнем Востоке
- Банки осваивают страховой рынок Дальнего Востока
- Для футболистов и топ-менеджеров ограничат страховые выплаты по несчастным случаям
- На все случаи жизни
- Сельхозриски: по новым правилам
- Финансовые аферы: Не верьте «австрийцам», процент приносящим…
- Выбирая, в какой банк разместить деньги, нужно убедиться, что вы пришли именно в банк
- Пенсионерам установят «период дожития»
- У НПФ могут появиться конкуренты
Новости раздела
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов