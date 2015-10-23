Банк "Югра" распахнул двери для жителей Владивостока

Торжественное открытие банка "Югра" состоялось во Владивостоке по адресу ул. Острякова, 9А, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Поздравить руководство и коллектив банка собрались представители региональных властей, бизнеса и СМИ.





Приход банка «Югра» во Владивосток не случаен. На сегодняшний день Приморский край является одним из важнейших экономических центров дальневосточного региона России, а Владивосток как столица Приморья – один из самых перспективных городов. Кроме того Владивосток является воротами в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в сторону которых направлено развитие политических и экономических связей. И, конечно же, один из ведущих банков страны не мог обойти вниманием столь значимый рынок.

«Владивосток - самая восточная точка присутствия нашего банка, - отметил первый заместитель председателя правления банка «Югра» Юрий МЕЛЬНИКОВ. – Владивосток очень активно развивается – также активно, как и наш банк. Я уверен, что синергия бизнеса Владивостока, его жителей и банка «Югра» приведет к достижению значимых результатов».

Клиентам универсального банка «Югра» во Владивостокедоступен полный спектр банковских услуг. Для физических лиц банк предлагает привлекательные условия по депозитам, кредитам, как потребительским, так и ипотечным, удобный интернет-банкинг и пр. Корпоративным клиентам банк разработал расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, депозитарное обслуживание, банковские гарантии и многое другое. Но самое главное, для всех клиентов банк будет предоставлять высококачественный сервис.

В ходе торжественного открытия филиала банка во Владивостоке была выдана первая пластиковая карта. Счастливым обладателем стал депутат Думы Владивостока Александр ЮРТАЕВ. Депутат заметил, что очень рад, что не забыл взять с собой паспорт и поблагодарил руководство банка.

«Я очень рад, что во Владивостоке открылся такой крупный и известный банк, - отметил Александр Юртаев. – То, что во Владивосток приходят такие крупные игроки, как банк «Югра» означает, что город развивается в верном направлении. Владивостоку нужны стабильные финансовые институты. Помимо успешной финансовой деятельности, банк известен еще и своими социальными проектами. Как депутат города Владивостока я очень надеюсь, что мы в скором времени сможем совместно с банком «Югра» сделать Владивосток еще лучше. И, конечно, я очень рад, что сегодня взял с собой паспорт и стал едва ли не первым клиентом банка».

Юрий Мельников отметил, что из Владивостока банк планирует продолжить экспансию по всему Дальнему Востоку. Следующими городами, где руководство банка «Югра» планирует открыть филиалы, станут Хабаровск, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский. Кроме того, еще несколько дополнительных офисов в скором времени откроется в самом Владивостоке.

ДОСЬЕ ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Банк «Югра» является одним из крупнейших российских банков, на сегодняшний день он занимает 17 место по размеру капитала и 33 место по сумме чистых активов.

Банк «Югра» зарекомендовал себя как надежный партнер ведущих системообразующих предприятий страны. По всей России работает более 80 офисов Банка. Широкая филиальная сеть позволяет клиентам комфортно вести бизнес из любой точки страны.

Банк ведет социально ответственный бизнес, является партнером ряда культурных и спортивных проектов в Москве и регионах присутствия.

Фото автора.

Анна РЫКОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.