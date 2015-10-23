Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Банк "Югра" распахнул двери для жителей Владивостока
Приход банка «Югра» во Владивосток не случаен. На сегодняшний день Приморский край является одним из важнейших экономических центров дальневосточного региона России, а Владивосток как столица Приморья – один из самых перспективных городов. Кроме того Владивосток является воротами в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в сторону которых направлено развитие политических и экономических связей. И, конечно же, один из ведущих банков страны не мог обойти вниманием столь значимый рынок.
«Владивосток - самая восточная точка присутствия нашего банка, - отметил первый заместитель председателя правления банка «Югра» Юрий МЕЛЬНИКОВ. – Владивосток очень активно развивается – также активно, как и наш банк. Я уверен, что синергия бизнеса Владивостока, его жителей и банка «Югра» приведет к достижению значимых результатов».
Клиентам универсального банка «Югра» во Владивостокедоступен полный спектр банковских услуг. Для физических лиц банк предлагает привлекательные условия по депозитам, кредитам, как потребительским, так и ипотечным, удобный интернет-банкинг и пр. Корпоративным клиентам банк разработал расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, депозитарное обслуживание, банковские гарантии и многое другое. Но самое главное, для всех клиентов банк будет предоставлять высококачественный сервис.
В ходе торжественного открытия филиала банка во Владивостоке была выдана первая пластиковая карта. Счастливым обладателем стал депутат Думы Владивостока Александр ЮРТАЕВ. Депутат заметил, что очень рад, что не забыл взять с собой паспорт и поблагодарил руководство банка.
«Я очень рад, что во Владивостоке открылся такой крупный и известный банк, - отметил Александр Юртаев. – То, что во Владивосток приходят такие крупные игроки, как банк «Югра» означает, что город развивается в верном направлении. Владивостоку нужны стабильные финансовые институты. Помимо успешной финансовой деятельности, банк известен еще и своими социальными проектами. Как депутат города Владивостока я очень надеюсь, что мы в скором времени сможем совместно с банком «Югра» сделать Владивосток еще лучше. И, конечно, я очень рад, что сегодня взял с собой паспорт и стал едва ли не первым клиентом банка».
Юрий Мельников отметил, что из Владивостока банк планирует продолжить экспансию по всему Дальнему Востоку. Следующими городами, где руководство банка «Югра» планирует открыть филиалы, станут Хабаровск, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский. Кроме того, еще несколько дополнительных офисов в скором времени откроется в самом Владивостоке.
ДОСЬЕ ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Банк «Югра» является одним из крупнейших российских банков, на сегодняшний день он занимает 17 место по размеру капитала и 33 место по сумме чистых активов.
Банк «Югра» зарекомендовал себя как надежный партнер ведущих системообразующих предприятий страны. По всей России работает более 80 офисов Банка. Широкая филиальная сеть позволяет клиентам комфортно вести бизнес из любой точки страны.
Банк ведет социально ответственный бизнес, является партнером ряда культурных и спортивных проектов в Москве и регионах присутствия.
Фото автора.
Анна РЫКОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- АТБ прекратил прием вкладов
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Альфа-Банк обменяет мелочь на банкноты
- На Дальнем Востоке проценты по ипотеке идут на убыль
- АТБ ставит на розницу
- Банковский сектор Дальнего Востока обошелся без потерь
- Крупнейший дальневосточный банк возглавил выходец из Ростова
- Крупнейшим банком региона пока руководит выходец из Приморья
- "Мы не боимся местного бизнеса"
Новости раздела
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
Известный своими высокими депозитными ставками, московский "пылесос"