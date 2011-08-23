Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Минэкономики заставит магазины принимать карты
Минэкономразвития предложит установить лимит расчетов наличностью между юридическими лицами и гражданами, а также обязать предприятия торговли и услуг принимать банковские карты. По версии «Известий», уже осенью предложения могут быть одобрены правительством и парламентом.
Новые правила прежде всего коснутся магазинов и салонов, которые до сих пор не принимают к оплате карты. В крупных городах таковых сейчас около 20%, а в целом по России - до 80%.
Однако инициатива Минэкономразвития может вступить в противоречие с 74-й статьей Конституции, которая не допускает установление препятствий любого рода для свободного перемещения финансовых средств.
Между тем еще в июле президент Сбербанка Герман ГРЕФ предложил премьер-министру законодательно перевести все пенсионные, социальные и трудовые выплаты на безналичный расчёт и объявить «войну с наличностью». Резкое сокращение объема наличности в стране, как считает Греф, позволит снизить масштабы теневой экономики, которая в России составляет около 40%. В Сбербанке отмечали, что обслуживание наличности влечет значительные расходы. Так, в 2009 году на обслуживании наличности страна потеряла около 1,1% ВВП. Сейчас объем наличных денег в РФ составляет 11,9% ВВП (в США - 6,6%).
В свою очередь, директор Гознака Аркадий ТРАЧУК утверждает, что выпускать наличные деньги в России сейчас дешевле, чем поддерживать инфраструктуру электронных платежей, пишет lenta.ru.
Новости тематики
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
Новости раздела
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- АТБ подыскивают покупателя
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы