Минэкономики заставит магазины принимать карты

Минэкономразвития предложит установить лимит расчетов наличностью между юридическими лицами и гражданами, а также обязать предприятия торговли и услуг принимать банковские карты. По версии «Известий», уже осенью предложения могут быть одобрены правительством и парламентом.

Новые правила прежде всего коснутся магазинов и салонов, которые до сих пор не принимают к оплате карты. В крупных городах таковых сейчас около 20%, а в целом по России - до 80%.

Однако инициатива Минэкономразвития может вступить в противоречие с 74-й статьей Конституции, которая не допускает установление препятствий любого рода для свободного перемещения финансовых средств.

Между тем еще в июле президент Сбербанка Герман ГРЕФ предложил премьер-министру законодательно перевести все пенсионные, социальные и трудовые выплаты на безналичный расчёт и объявить «войну с наличностью». Резкое сокращение объема наличности в стране, как считает Греф, позволит снизить масштабы теневой экономики, которая в России составляет около 40%. В Сбербанке отмечали, что обслуживание наличности влечет значительные расходы. Так, в 2009 году на обслуживании наличности страна потеряла около 1,1% ВВП. Сейчас объем наличных денег в РФ составляет 11,9% ВВП (в США - 6,6%).

В свою очередь, директор Гознака Аркадий ТРАЧУК утверждает, что выпускать наличные деньги в России сейчас дешевле, чем поддерживать инфраструктуру электронных платежей, пишет lenta.ru.