После повышения зарплат бюджетники с новыми силами стали набирать банковские кредиты

22 июля, ZRPRESS. В первом полугодии 2012 года население России брало розничные кредиты с той же степенью активности, что и в лучшие предкризисные годы. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы банка ВТБ24 в первом полугодии 2012 года, сообщил президент-председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов, сообщает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

Первое полугодие 2012 года стало в истории ВТБ24 самым успешным: чистая прибыль за этот период составил 16,63 млрд. руб., что на 25,6% больше, чем во втором полугодии 2011 года.

Объем привлеченных ВТБ24 средств населения увеличился на 11% - до 920 миллиардов рублей, что позволило банку нарастить свою долю на рынке депозитов физлиц до 7,3%. Выдача кредитов населению росла еще быстрее: увеличившись за полугодие на 15%, розничный кредитный портфель ВТБ24 превысил 820 миллиардов рублей. Наиболее активно росла выдача автокредитов - в 1,7 раза быстрее среднего по рынку показателя.

"Люди хотят брать кредиты, спрос на них продолжает расти, - заявил Михаил Задорнов. - Такие темпы мы наблюдали только в 2005-2006 годах, когда рынок лишь устанавливался. И пока что нет никаких признаков замедления этого роста".

"Во втором квартале Росстат зафиксировал удивительные для Минэкономики темпы роста ВВП, - продолжил глава ВТБ24. - Одна из причин этого заключается в том, что люди активно берут кредиты и не менее активно тратят деньги".

Причины этого просты, заметил Задорнов. В первом полугодии сложилась очень удачная комбинация факторов: высокая цена на нефть в начале года, значительный рост бюджетных расходов и ежегодное повышение тарифов на ЖКХ и транспорт, перенесенное на июль. В итоге бюджетники, получив увеличенные зарплаты, с новым энтузиазмом пошли занимать у банков. Конечно, во втором полугодии ожидать тех же темпов роста кредитования не приходится, признал Задорнов.

Глава ВТБ24 отверг подозрения в том, что подобный рост экономики схож с "пузырем". По словам Михаила Задорнова, уровень проникновения банковских услуг в России еще слишком мал даже по сравнению с развивающимися странами: теми или иными банковскими продуктами пользуются лишь 75 миллионов человек.

Между тем в 1 полугодии ВТБ24 продал коллекторским агентствам права на взыскание безнадежных розничных кредитов на общую сумму в 3 миллиарда рублей. Договор цессии означает, что коллекторы выкупают долг примерно за десятую долю его номинала, после чего по мере своих сил и способностей пытаются получить его с должника.

«Золотой Рог».