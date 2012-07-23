Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
После повышения зарплат бюджетники с новыми силами стали набирать банковские кредиты
22 июля, ZRPRESS. В первом полугодии 2012 года население России брало розничные кредиты с той же степенью активности, что и в лучшие предкризисные годы. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы банка ВТБ24 в первом полугодии 2012 года, сообщил президент-председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов, сообщает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.
Первое полугодие 2012 года стало в истории ВТБ24 самым успешным: чистая прибыль за этот период составил 16,63 млрд. руб., что на 25,6% больше, чем во втором полугодии 2011 года.
Объем привлеченных ВТБ24 средств населения увеличился на 11% - до 920 миллиардов рублей, что позволило банку нарастить свою долю на рынке депозитов физлиц до 7,3%. Выдача кредитов населению росла еще быстрее: увеличившись за полугодие на 15%, розничный кредитный портфель ВТБ24 превысил 820 миллиардов рублей. Наиболее активно росла выдача автокредитов - в 1,7 раза быстрее среднего по рынку показателя.
"Люди хотят брать кредиты, спрос на них продолжает расти, - заявил Михаил Задорнов. - Такие темпы мы наблюдали только в 2005-2006 годах, когда рынок лишь устанавливался. И пока что нет никаких признаков замедления этого роста".
"Во втором квартале Росстат зафиксировал удивительные для Минэкономики темпы роста ВВП, - продолжил глава ВТБ24. - Одна из причин этого заключается в том, что люди активно берут кредиты и не менее активно тратят деньги".
Причины этого просты, заметил Задорнов. В первом полугодии сложилась очень удачная комбинация факторов: высокая цена на нефть в начале года, значительный рост бюджетных расходов и ежегодное повышение тарифов на ЖКХ и транспорт, перенесенное на июль. В итоге бюджетники, получив увеличенные зарплаты, с новым энтузиазмом пошли занимать у банков. Конечно, во втором полугодии ожидать тех же темпов роста кредитования не приходится, признал Задорнов.
Глава ВТБ24 отверг подозрения в том, что подобный рост экономики схож с "пузырем". По словам Михаила Задорнова, уровень проникновения банковских услуг в России еще слишком мал даже по сравнению с развивающимися странами: теми или иными банковскими продуктами пользуются лишь 75 миллионов человек.
Между тем в 1 полугодии ВТБ24 продал коллекторским агентствам права на взыскание безнадежных розничных кредитов на общую сумму в 3 миллиарда рублей. Договор цессии означает, что коллекторы выкупают долг примерно за десятую долю его номинала, после чего по мере своих сил и способностей пытаются получить его с должника.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Банк для предпринимателей
- АТБ подыскивают покупателя
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- АТБ прекратил прием вкладов
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Альфа-Банк обменяет мелочь на банкноты
- На Дальнем Востоке проценты по ипотеке идут на убыль
- АТБ ставит на розницу
- Банковский сектор Дальнего Востока обошелся без потерь
- Крупнейший дальневосточный банк возглавил выходец из Ростова
Новости раздела
- Свободный порт Владивосток освободят от НДС
- Крупнейший банк Дальнего Востока спасут вливанием миллиардов
- Банк для предпринимателей
- На Дальнем Востоке создали свою криптовалюту
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- АТБ подыскивают покупателя
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Николаев напрашивается на "бис"
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- "Суражевка" от Абрамовича
- Проходной банк
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Владельцев "айфонов" ожидает новый "удар"
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Стали известны даты ближайшей сельскохозяйственной ярмарки во Владивостоке
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области