www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.97 р. 100 JPY: 56.66 р.
EUR: 73.34 р. 10 CNY: 92.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Связь-Банк смягчил требования к заемщикам по ипотечным программам

23 Июня 2012, 17:46 | Дальний Восток

ПРИМОРЬЕ, 22 июня, ZRPRESS. Связь-Банк смягчил требования к заемщикам по Программам ипотечного кредитования, снизив размер первоначального взноса при подтверждении клиентом дохода по форме Банка* с 50% до 0%-20% от стоимости недвижимости в зависимости от выбранной программы. Таким образом, уровень минимального первоначального взноса на покупку жилья при подтверждении доходов по форме Банка стал таким же, как и при подтверждении доходов по форме 2-НДФЛ.

В настоящее время банк предлагает программы на покупку строящегося и готового жилья, под залог имеющейся и приобретаемой недвижимости, на срок от 3 до 30 лет, на сумму до 60 млн рублей, под процентную ставку от 9,5% годовых в рублях.

«Зачастую не все клиенты могут подтвердить свои доходы стандартной справкой 2-НДФЛ, но при этом имеют стабильный заработок для получения потребительского или ипотечного кредита при наличии такой возможности в Банке, – отметила директор департамента розничных банковских продуктов Связь-Банка Мария Зенина. – Мы сделали условия по ипотечным программам более доступными за счет снижения суммы первоначального взноса, так как сразу оплатить половину стоимости квартиры по ипотеке может далеко не каждый. Теперь клиенты получили возможность, имея гораздо меньшую сумму, оформить ипотеку и улучшить свои жилищные условия».

В число приобретаемых объектов недвижимости, помимо квартиры и индивидуального жилого дома с земельным участком, входит таунхаус с земельным участком.

Ипотечный кредит можно получить в любом регионе присутствия банка на территории России, а также заключить межрегиональную сделку, оформив кредит в одном регионе, но приобрести недвижимость в любом другом населенном пункте.

*С подробными условиями по программе можно ознакомиться на сайте.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-центра Связь-Банка
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru