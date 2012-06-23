Связь-Банк смягчил требования к заемщикам по ипотечным программам

ПРИМОРЬЕ, 22 июня, ZRPRESS. Связь-Банк смягчил требования к заемщикам по Программам ипотечного кредитования, снизив размер первоначального взноса при подтверждении клиентом дохода по форме Банка* с 50% до 0%-20% от стоимости недвижимости в зависимости от выбранной программы. Таким образом, уровень минимального первоначального взноса на покупку жилья при подтверждении доходов по форме Банка стал таким же, как и при подтверждении доходов по форме 2-НДФЛ.

В настоящее время банк предлагает программы на покупку строящегося и готового жилья, под залог имеющейся и приобретаемой недвижимости, на срок от 3 до 30 лет, на сумму до 60 млн рублей, под процентную ставку от 9,5% годовых в рублях.

«Зачастую не все клиенты могут подтвердить свои доходы стандартной справкой 2-НДФЛ, но при этом имеют стабильный заработок для получения потребительского или ипотечного кредита при наличии такой возможности в Банке, – отметила директор департамента розничных банковских продуктов Связь-Банка Мария Зенина. – Мы сделали условия по ипотечным программам более доступными за счет снижения суммы первоначального взноса, так как сразу оплатить половину стоимости квартиры по ипотеке может далеко не каждый. Теперь клиенты получили возможность, имея гораздо меньшую сумму, оформить ипотеку и улучшить свои жилищные условия».

В число приобретаемых объектов недвижимости, помимо квартиры и индивидуального жилого дома с земельным участком, входит таунхаус с земельным участком.

Ипотечный кредит можно получить в любом регионе присутствия банка на территории России, а также заключить межрегиональную сделку, оформив кредит в одном регионе, но приобрести недвижимость в любом другом населенном пункте.

*С подробными условиями по программе можно ознакомиться на сайте.

«Золотой Рог».