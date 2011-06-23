Камчатский филиал Примсоцбанка отмечает семилетие

Семь лет со дня основания отмечает филиал ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" в г. Петропавловске-Камчатском, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

- Наш банк является универсальным: мы предлагаем частным лицам и корпоративным клиентам весь перечень банковских услуг, включая кредитование как крупных холдингов, так и субъектов малого и среднего бизнеса. Сейчас трудно поверить, что у истоков Камчатского филиала стояло всего 10 человек. Теперь же у нас трудится 76 высококлассных специалистов, - сообщил директор филиала ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" в Петропавловске-Камчатском Евгений Бусаренко

За время работы филиал открыл два дополнительных офиса - в Петропавловске-Камчатском и Елизово. В 2010 году филиал переехал в новое комфортабельное помещение общей площадью 800 кв. м., расположенное на улице Ленинградская, 49. В 2011 году, в канун 7-летия, также переехал дополнительный офис в Елизово: сейчас он расположен по адресу: ул. Ленина, 34.