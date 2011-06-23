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По итогам недели в Россию вернулась инфляция

23 Июня 2011, 01:09 | Дальний Восток

Уровень потребительских цен в России за неделю с 15 по 20 июня 2011 года вырос на 0,1%, говорится в сообщении Росстата. С начала месяца по 20 июня инфляция составила 0,2%, с начала года — 4,9%. Для сравнения: в 2010 году с начала июня по 20 июня цены выросли на 0,3%, в целом за июнь — на 0,4% с начала года — прибавили 4,3%.

С 15 по 20 июня, по подсчетам Росстата, подорожали: неразделанная мороженая рыба (на 0,4%), говядина, мясные консервы, вареная колбаса 1 сорта, молочные сухие смеси для детского питания, маргарин, пшено, печенье и карамель — на 0,2-0,3%. Цены на яйца опустились на 2,4%, стоимость гречневой крупы-ядрицы уменьшилась на 0,5%. Сахар-песок, сыры, мука стали дешевле на 0,2-0,3%, утверждает ведомство.

Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 0,3%, в том числе капуста — на 6,1%, лук — на 1,4%. Одновременно картофель подорожал на 1,1%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,2%, на дизельное топливо — на 0,1%.

По итогам предшествующей недели, как сообщал Росстат, цены в России не изменились. Неделей ранее инфляция составила 0,1%.

Инфляция в РФ по итогам июня 2011 года составит 0,4% против 0,5% в мае, подсчитали в ЦБ РФ.

Замглавы Минэкономразвития РФ Андрей Клепач 8 июня сообщил, что ведомство ожидает некоторого сезонного роста цен на овощи в июне этого года.

При сохранении текущей финансовой политики инфляция в России будет снижаться крайне медленно, заявил 14 июня глава миссии МВФ в РФ, замдиректора Европейского управления МВФ Юха Кааханен. По его словам, инфляция в РФ в этом году может составить 8%, в 2012 году - 7%. Первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев 18 июня в очередной раз заявил о намерении Центробанка удержать годовую инфляцию в рамках 7%.

8 июня Всемирный банк изменил прогноз по инфляции в России за 2011 год с 8-9% до 7,5-8%. По оценке Банка России, потребительские цены в первом полугодии 2011 года в РФ вырастут не более чем на 5,5%, а их рост во втором не превысит 1,5%, сообщает BFM.ru.

Автор: BFM.ru
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