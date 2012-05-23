АТБ увеличил объем кредитов физлицам

По состоянию на 16 мая 2012 года объем кредитов, выданных Азиатско-Тихоокеанским банком (АТБ) физическим лицам, превысил 30 млрд рублей.

По итогам 2011 года АТБ занимает 15-е место среди российских банков в рэнкинге «Прирост портфеля физическим лицам» по версии журнала «Банковское обозрение» и находится на 31-й строчке в рэнкинге портала banki.ru по объему кредитов физическим лицам.

«Золотой Рог».