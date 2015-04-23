Банки скорректировали ставки по кредиткам

Ставки по кредитным картам остались на прежнем уровне или повысились, но, несмотря на это, по мнению экспертов, именно кредитки станут для банков наиболее перспективным инструментом привлечения новых клиентов, пишет «Газета.Ru»

Ухудшение экономической ситуации в России существенно сократило потребительское кредитование и, в частности, количество кредитов, выданных по пластиковым картам. «В первом квартале 2015 года портфель задолженности по кредитным картам уменьшился почти на 5,9% по сравнению с четвертым кварталом 2014 года. Банки сокращают предоставление кредитных карт населению, причем это тенденция не только первого квартала 2015 года - снижение темпов кредитования шло весь 2014 год. В итоге темпы выдачи розничных кредитов сократились на 40-70% в зависимости от кредитного продукта», - заявил «Газете.Ru» Алексей ВОЛКОВ, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2015-го, по словам Волкова, задолженность россиян по кредитным картам сократилась на 7,78%.

Карты не для всех

Сокращение потребкредитования связано с более тщательным подходом банков к оценке рисков: ужесточались требования к новым клиентам. «Сейчас мы выдаем кредитки только своим текущим клиентам. Получить их они могут без справки 2-НДФЛ. Главный источник для увеличения нашей клиентской базы - канал POS-кредитования. Тем клиентам, которые аккуратно погашают задолженность, в течение определенного времени мы предлагаем свои карточные продукты», - говорит директор департамента по развитию продуктов и услуг банка «Хоум Кредит» Павел БЕЛЯЕВ.

Еще один вариант сокращения возможных рисков - выдача кредитных карт сотрудникам бюджетных организаций или зарплатным клиентам. «Для Промсвязьбанка портрет потенциального заемщика таков: это наш зарплатный клиент или госслужащий с надежной кредитной историей», - говорит начальник управления кредитования и развития взаимоотношений с клиентами Промсвязьбанка Михаил КОЛОМИЕЦ. «Ставки по кредитным картам Сбербанка для зарплатных клиентов (25,9%) существенно ниже, чем для клиентов с улицы (33,9%)», - подтвердили и в пресс-службе Сбербанка.

И наконец, главный элемент отсечения «ненужной» клиентуры - повышение процентных ставок. Здесь ведущие банки соревнуются друг с другом.

По данным Frank Research Group, с февраля по март 2015 года индекс минимальных ставок по кредитным картам увеличился на 0,07 процентного пункта, с 26,95 до 27,02%, а индекс максимальных ставок подрос на 1,28 п.п., с 36,45 до 37,73%.

Большинство банков скорректировали ставки вверх сразу после новогодних праздников. Чемпионом роста, по данным Frank Research Group, стал «Русский стандарт», поднявший максимальную ставку по всем своим кредитным картам на 30 (!) процентных пунктов, с 39 до 69% годовых; минимальная ставка повысилась всего на 1 п.п. и составила 29% годовых. Тинькофф Банк вроде бы и снизил минимальную ставку на 5 п.п., но максимальный уровень остался довольно высоким - 45% годовых. Причем клиент «с улицы» получает в этом банке минимальный кредитный лимит, который увеличивается по мере демонстрации платежной дисциплины.

Еще один ставочный рекордсмен - банк «Зенит», поднявший ставку в феврале с 17-20 до 30% годовых.

Кроме того, ряд банков: МТС Банк, Связной банк, Совкомбанк - в январе-феврале просто перестали выпускать кредитные карты, сосредоточившись на других продуктах.

В некоторых банках помимо процентных ставок выросли комиссии. Изменения коснулись таких компонентов тарифа, как комиссии за SMS-банк, выпуск и обслуживание карты, снятие наличных. Так, в «Хоум Кредит» плата за снятие наличных с кредитной карты составляет 499 руб. А клиентам Сбербанка с февраля приходится платить комиссию не менее 3% от снимаемой суммы, минимум 390 рублей. «Установленный размер минимальной комиссии является достаточно высоким, что делает пользование кредитной картой дорогим», - считает Марина ВЕРБИЦКАЯ, эксперт по кредитным продуктам портала Banki.ru.

Будущее поставлено на карту

В марте наметился слом тенденции. «По сравнению с январем, когда население только привыкало к новым процентным ставкам, выдачи марта увеличились более чем вдвое. При этом показатели декабря 2014 года, безусловно, были выше, ведь население открывало кредитные карты еще до повышения ключевой ставки ЦБ и реакции на это банковского сектора», - рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ВТБ24.

Несмотря на потрясения, которые испытал рынок, дальше у кредитных карт есть шанс стать основным драйвером роста. «Кредитные карты выигрывают конкуренцию у потребкредитов в первую очередь за счет удобства использования и низкой стоимости кредита для дисциплинированных клиентов (грейс-период)», - считает гендиректор ОКБ Даниэль ЗЕЛЕНСКИЙ.

«В 2015 году рынок кредитных карт будет расти быстрее, чем рынок классических потребкредитов, так как емкость рынка пока позволяет наращивать объемы», - говорит Павел Беляев из «Хоум Кредита». «По уровню развития наш карточный рынок сейчас находится между уровнем развитых и развивающихся стран. Но насыщения еще не произошло», - заявляют в Сбербанке.

«Кредитная активность россиян будет падать, по нашим расчетам, не менее полутора лет. И сейчас говорить о том, какой продукт перспективнее для банков - классические потребкредиты или кредитные карты, - довольно сложно», - осторожен старший портфельный управляющий УК «Капиталъ» Андрей ВАЛЬЕХО-РОМАН. Однако и он считает, что, после того как острая фаза кризиса закончится, преимущество будет на стороне «кредиток».

«Как продукт они понятны, прозрачны, для получения карты не нужно заполнять много бумаг. Да и разрыв в ставках по потребкредитам и кредитным картам будет сокращаться. Не зря же на западных рынках большую долю занимают кредитки», - замечает он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.