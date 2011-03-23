Утверждена стратегия развития банковского сектора

Правительство РФ утвердило стратегию развития банковского сектора до 2015 года, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей САВАТЮГИН. Предыдущая банковская стратегия была рассчитана на период до 2008 года.

Стратегия развития банковского сектора до 2015 года предполагает ряд изменений в федеральные законы, которые должны быть приняты Госдумой в 2011 и 2012 годах. Кроме того, предусматривается увеличение минимального размера собственного капитала банка. С 1 января 2012 года минимальный размер капитала банка увеличится до 180 млн рублей.