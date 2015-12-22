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Сбербанк запустил новую версию мобильного приложения Сбербанк Бизнес Онлайн для iPhone
Теперь корпоративные клиенты всего в один клик могут отправить копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении платежа.
Также за один клик можно отправить реквизиты своей организации по СМС, электронной почте, а также в любой мессенджер.
В новой версии значительно проще создавать новые платежи: теперь для этого достаточно заполнить только четыре поля. В приложение добавлен онлайн-чат с технической поддержкой Сбербанка на базе Контактного центра банка. Запущен сервис «Платеж по фото»: можно сфотографировать счет на оплату в формате 1С, и платежка сформируется автоматически. Появилась возможность быстрого переключения между несколькими организациями – для этого требуется всего два клика. Кроме того, переработаны эргономика и дизайн приложения.
«Мы учли пожелания наших клиентов, и сейчас работать с приложением и отслеживать движение средств по счетам стало еще проще и удобнее, – отметила старший вице-президент Сбербанка Светлана САГАЙДАК. – Мы продолжим и дальше совершенствовать интернет-банк для корпоративных клиентов «Сбербанк Бизнес Онлайн» и его мобильное приложение».
В 2015 году Сбербанк Бизнес Онлайн вошел в пятерку лучших мировых финансовых сервисов в номинации «Превосходный клиентский опыт» от ассоциации BBA Financial Innovation Awards.
На настоящий момент 24 тыс. клиентов Дальневосточного Сбербанка используют мобильное приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн».
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