Новый продукт НОМОС-РЕГИОБАНКа для предприятий Дальнего Востока

Банковские гарантии возврата возмещенного НДС на общую сумму более 360 млн руб. выданы НОМОС-РЕГИОБАНКом ОАО «Амурское пароходство» и ООО «ТД РФП», входящим в холдинг RFP Group.

Пресс-служба банка сообщает, что ОАО «Амурское пароходство» предоставлена гарантия на сумму 55,7 млн руб., а ООО «Торговый дом РФП» – на сумму 309,9 млн руб. Гарантии предоставлены в рамках установленного на холдинг кредитно-документарного лимита с возможностью инициирования проведения операций в течение 3-х лет. Гарантии возврата возмещенного НДС – новый продукт в кредитной линейке НОМОС-РЕГИОБАНКа. Оперативный возврат средств позволил компаниям обеспечить необходимый объем мероприятий для подготовки предприятий холдинга к осенне-зимнему периоду, не привлекая дополнительных кредитных ресурсов.