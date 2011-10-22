ММВБ и РТС ликвидируют к декабрю

Как сообщил корреспондент «ЗР», который находится в данный момент на банковской конференции в Москве, российский фонд рынок в ближайшее время ожидает серьезная трансформация.

В частности, принято окончательное решение объединить Московскую межбанковскую валютную биржу и Российскую торговую систему в одну площадку. Об этом на конференции заявил президент ММВБ Рубен АГАНБЕГЯН. Объединенная площадка заработает уже 12 декабря.

Кроме того, он сообщил, что на российском фондовом рынке теперь не будет длительных зимних каникул. Фондовикам и инвесторам будет дана возможность работать на площадках и во время зимних каникул. Причиной этого шага стал тот факт, что перед затяжным отдыхом фондовки закрывали позиции на бирже, замораживая огромные средства, которые месяц лежали без движения, либо выводили на рынки других стран. При этом значительная часть этих денег в последствие не возвращалась в Россию. В итоге по российскому фондовому рынку, а также по бюджету страны наносился многомиллиардный удар.