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Решать, давать ли человеку кредит, скоро будут роботы
Ближайшая тенденция развития розничного кредитования заключается в том, что большая часть анализа, на основе которого выносится решение о выдаче (или, наоборот, невыдаче) кредита физлицу будет переложена на плечи искусственного интеллекта.
Об этом на пресс-конференции, посвященной анализу тенденций внедрения электронных бизнес-приложений, рассказал директор департамента аналитических систем компании «Микротест» Сергей Борисов, пишет корреспондент «Клерк.Ру» Сергей Васильев.
По словам Борисова, внедрение BI-системы (BI - от слов Business intelligence, бизнес-аналитика) в структуру одного банка- заказчика "Микротеста" позволило тому в кризис не только справиться с ростом просроченной задолженности без расширения штата кредитных инспекторов, но и значительно улучшить собираемость долгов.
С наступлением кризиса количество просроченных долгов банка выросло втрое. Внедренная система позволила на основе электронного анализа (матрица с более чем 200 полями) отделять более лояльных клиентов от менее лояльных. Первую группу оставили на попечение автоматики (СМС-ки, телефонный обзвон). Инспекторы, в свою очередь, работали с теми, на которых эти предварительные меры не подействовали. Была выделена еще одна группа должников - так называемых "глухих", на которых тратить время было признано бесполезным.
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