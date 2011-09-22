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Материнский капитал могут разрешить инвестировать
Госдума рассмотрит законопроект, предоставляющий возможность использовать материнский капитал на создание специального счета в целях получения ежемесячных дивидендов в виде выплат по процентам за пользование банком деньгами вкладодержателя.
Также законопроект закрепляет за Правительством Российской Федерации обязанность установить порядок получения банками лицензий, предусматривающих использование материнского капитала в целях получения ежемесячных дивидендов в виде выплат по процентам за пользование банком деньгами граждан, обладающих правом на дополнительные меры государственной поддержки.
По словам авторов документа, предлагаемое дополнительное использование материнского капитала даст возможность для граждан ежемесячно получать денежные средства, необходимые семье для повседневных нужд, связанных с воспитанием и полноценным развитием ребенка.
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