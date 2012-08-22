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Кредиты обещают сделать в пять раз доступнее. К 2018 году
План по созданию в Москве международного финансового центра (МФЦ) предполагает, что к 2018 году кредиты в России станут доступнее в пять раз - новости москвы о будущих изменениях пришли из Министерства финансов России.
«Дорожная карта» по созданию МФЦ была разработана Минфином, в настоящее время она направлена на согласование профильным ведомствам. Кроме доступности кредитов документ предполагает, что Россия поднимется с 98-го на 20-е место в рейтинге условий для ведения бизнеса Всемирного банка и получит положительные оценки международных рейтинговых агентств. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в федеральных ведомствах.
Согласно документу, масштабная приватизация российских государственных активов должна проходить на внутреннем рынке. Предлагается провести несколько выходов госкомпаний на биржу в России с отложенным листингом за рубежом. Акции после размещения должны обращаться на российских торговых площадках.
Кроме того, в Минфине настаивают, что для создания МФЦ необходимо сохранить систему пенсионных накоплений и отрегулировать деятельность негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Планируется также расширить перечень бумаг, в которые могут инвестировать НПФ.
Предыдущий проект создания в России МФЦ разработало в 2009 году Минэкономразвития. Документ предусматривал пакет мер до 2012 года. В марте 2012 года Счетная палата вынесла заключение, что создать в Москве финансовый центр не удалось. Новый проект кроме Минфина писала рабочая группа под руководством бывшего главы администрации президента Александра Волошина и представители ФСФР.
«Золотой Рог».
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