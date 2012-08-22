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Россияне несут нажитое непосильным трудом в банки
Несмотря на колебания валютного курса этой весной и непрекращающиеся слухи о «второй волне кризиса», россияне продолжают нести заработанные деньги в банки неослабевающим потоком. К такому выводу можно прийти, почитав свежее исследование Агентства страхования вкладов.
Объем застрахованных средств населения вырос в I полугодии 2012 года на 7,5% (до 12743,9 млрд руб.). Это даже чуть больше аналогичного показателя прошлого года (7,4% за I полугодие). Значительно выросли и незастрахованные вклады (на 77 млрд руб.). Эксперты агентства связывают это с появлением на рынке сберегательных сертификатов на предъявителя. Любопытно, что гораздо активнее растут крупные вклады (более 1 млн руб.), они выросли в денежном выражении больше чем на 11% и занимают теперь 38,8% от всех вкладов. Средние вклады тоже подросли.
Выросла и доходность по вкладам, хотя и незначительно, и держится чуть выше инфляции: для вкладов в 100 000 руб. средняя невзвешенная доходность составила 9,2% годовых, для вкладов от 700 000 – 9,3%. Срочная структура вкладов почти не менялась, разве что незначительно сдвинулась в сторону долгосрочных вложений.
«Золотой Рог».
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