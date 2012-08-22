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Выплаты вкладчикам банка "Камчатка" начнутся не позднее 23 августа
Банк России отозвал с 9 августа лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ "Камчатка" (Петропавловск-Камчатский). На сайте банка говорится, что выплаты вкладчикам начнутся не позднее 23 августа.
Банки-агенты, через которые будут осуществляться выплаты, будут отобраны на конкурсной основе не позднее 15 августа.
Напомним, что страховое возмещение выплачивается каждому вкладчику в размере 100% суммы всех вкладов (счетов) в банке, включая причитающиеся на дату отзыва лицензии проценты по вкладам (счетам), но в совокупности не более 700 тыс. рублей.
Официально отзыв лицензии объясняется неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Достаточность капитала в "Камчатке" ниже 2%, размер собственных средств ниже минимального значения, установленного Банком России на дату регистрации кредитной организации. А значит, банк неспособен удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам.
Недостачу свыше 145 млн рублей в банке "Камчатка" вскрыли в конце июля сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Камчатскому краю. Возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст.158 УК РФ ("кража в особо крупном размере").
Процедура банкротства в банке "Камчатка" будет введена после соответствующего решения арбитражного суда. До дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о признании банка банкротом введена временная администрация по управлению ООО КБ "Камчатка", руководителем которой назначен Павел КОВАЛЕВ - главный экономист отдела банковского регулирования и надзора Управления надзора за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Камчатскому краю. В состав временной администрации включены специалисты ГУ Банка России по Камчатскому краю, Московского главного территориального управления, ГУ Банка России по Приморскому краю и Агентства по страхованию вкладов.
Временная администрация объявила, что кредиторы банка-банкрота могут предъявлять свои требования по адресам: г.Владивосток, , пр-т 100-летия, 40 (ранее по этому адресу располагался кредитно-кассовый офис №6); г. Петропавловск-Камчатский, пр-т 50-летия Октября.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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