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Девальвация-2012 в России неизбежна?
Очень скоро Банк России неизбежно столкнется с альтернативой – сокращать резервы или девальвировать рубль, полагают эксперты Центра развития. Президенту и его команде в 2012 году сразу после инаугурации предстоит решать ключевой вопрос – как преподнести населению неизбежную девальвацию рубля, вызванную падением сальдо текущих операций, полагает автор комментария Сергей Пухов.
Главной негативной тенденцией, которая в состоянии повлиять на устойчивость платежного баланса России уже в краткосрочной перспективе (на горизонте одного года), является устойчивый интенсивный рост импорта. Во втором квартале стоимость импорта превысила докризисный уровень и составила $83 млрд, говорится в бюллетене «Новый КГБ», подготовленном специалистами Центра развития и Высшей школы экономики. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт вырос на 43% (кварталом ранее рост составил 41%) – такого Россия еще не видела, подчеркивают эксперты, пишет «Финмаркет».
«Мы считаем, что стоимость импорта в ближайшие месяцы будет расти столь же высокими темпами. Очищенный от сезонности и случайных колебаний импорт с начала года ежемесячно прибавляет в среднем 3-4% (43-60% годовых). Если прошлогодний рост импорта можно было бы списать на отложенный в условиях экономического кризиса спрос и на низкую базу 2009 года, то сейчас основной причиной роста, вероятнее всего, является ожившее банковское кредитование и поведение населения (которое поняло, что ставки по депозитам сильно отстают от инфляции, и выбирает теперь иномарки и товары длительного пользования). По нашим оценкам, в текущем году импорт может достичь $345-350 млрд (рост на 39-41%), что вновь заставляет нас задуматься об устойчивости платежного баланса», – отмечают авторы исследования.
В то же время, при слабом мировом спросе и низкой инфляции объемы экспорта товаров вряд ли превысят среднегодовые темпы роста, которые составляли 5% в докризисный период 2005-2007 годы. При условии, что цена барреля нефти на мировом рынке до конца года сохранится на уровне второго квартала (около $110 в среднем за год) и снизится до $105 в среднем в 2012 году, годовая стоимость экспорта в 2011-2012 годы составит примерно $530 млрд.
Также эксперты отмечают некоторые тенденции в динамике отрицательного неторгового сальдо (услуги, доходы, оплата труда и текущие трансферты). Во втором квартале неторговый дефицит счета текущих операций вырос до $27 млрд, или на 30% год к году (в предыдущем квартале рост составил 31%).
«Устойчивый рост дефицита наблюдается по всем позициям. В услугах – из-за опережающего роста импорта, в текущих трансфертах и оплате труда – за счет роста зарплаты и численности мигрантов, в инвестиционных доходах – из-за устойчивого роста дивидендных и процентных выплат нерезидентам на фоне высоких цен на нефть и роста прибыльности российских предприятий. Мы не исключаем, что по итогам года отрицательное неторговое сальдо составит около $100 млрд ($80 млрд в 2010 году)", – говорится в обзоре. При этом эксперты готовы предположить, что темпы роста неторгового дефицита в следующем году сократятся вдвое на фоне повышения процентных ставок за рубежом и увеличения международных резервов Банка России.
«Теперь предположим, что стоимость импорта со следующего года растет темпами 30% год к году, что соответствует периоду 2005-2008 годы. В этом случае сальдо счета текущих операций уже во втором квартале 2012 года снижается до уровня менее 1% ВВП, после чего Банк России (как показала практика) может пойти на плановую/управляемую/ограниченную девальвацию рубля. В противном случае ему (Банку России) нужно будет пойти на снижение своих резервов, от чего не может спасти ни стабилизация неторгового сальдо (нулевые темпы роста), ни переход нефтяных цен на уровень $115. Получается, что новому/старому президенту и его команде сразу после инаугурации предстоит решать ключевой вопрос – как преподнести населению неизбежную девальвацию рубля», – отмечает Пухов.
Усугубляет ситуацию, по мнению экспертов, другая негативная тенденция в платежном балансе – устойчивый отток капитала из страны на протяжении четырех кварталов подряд. Во втором квартале 2011 года чистый отток составил $10 млрд, хотя еще год назад в этот же период частный сектор был чистым импортером капитала.
Основной канал вывоза капитала – реальный сектор ($9 млрд во втором квартале). Предприятия наращивают главным образом прямые и портфельные инвестиции в зарубежные активы, и уже не только за счет экспортной выручки, но и за счет опосредованного внешнего кредитования со стороны российских банков, указывают специалисты. Банковский сектор второй квартал подряд постепенно сокращает (на $4 млрд во втором квартале) свою отрицательную чистую международную инвестиционную позицию (превышение валютных пассивов над валютными активами), которая, по оценкам, на начало июля составила около минус $24 млрд (до кризиса 2008 года она достигала минус $130 млрд).
Если профицит счета текущих операций по итогам текущего года составит около $80 млрд, часть которых (порядка 40%) скупит Банк России, то чистый отток капитала может увеличиться до $50 млрд против $34 млрд в 2010 году, пишет РИА «Новый Регион».
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