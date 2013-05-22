Росбанк серьезно нарастил депозитный портфель на Дальнем Востоке

В Росбанке за первые четыре месяца 2013 года прирост розничных вкладов составил 2,5 млрд рублей.

С начала 2013 года уже более 10,5 тысяч жителей Дальнего Востока доверили свои сбережения Росбанку. Сумма привлеченных в депозиты денежных средств от населения в этом году за первые четыре месяца уже составляет 65% от показателей за весь 2012 год.

Комментирует региональный директор Дальневосточного филиала Росбанка Сергей Белавин: «Такой высокий рост интереса клиентов к вкладам вызван расширением линейки депозитных предложений с удобными дополнительными опциями и высокими процентными ставками. Мы стараемся предлагать нашим клиентам только эффективные инструменты для управления сбережениями».

ZRPRESS.RU, Владивосток.