У авиакомпании «Восток» и «Универсальной лизинговой компании» полное взаимопонимание

Александр ТКАЧ, директор ОАО «Авиакомпания «Восток»:

- ОАО «Авиакомпания «Восток» – старейшее на российском Дальнем Востоке авиационное предприятие. Уже более 65 лет компания осуществляет перевозку пассажиров, грузов и багажа на местных воздушных линиях, а также выполняет авиационные работы как в России, так и за рубежом.

– С «Универсальной лизинговой компанией» мы сотрудничаем с конца 2006 года. В то время мы были связаны важным контрактом с Организацией Объединенных Наций, для выполнения условий которого нам требовалось в сжатые сроки получить два вертолета Ми–8 для их участия в миротворческой миссии в Восточном Тиморе, в Индонезии. Благодаря профессионализму сотрудников «Универсальной лизинговой компании» данная проблема была решена очень качественно и быстро. Необходимая техника была оперативно приобретена и сдана в лизинг, что позволило нам выполнить условия выгодного контракта с ООН и тем самым существенно развить свой бизнес.

Важно, что за 5 лет плодотворного сотрудничества ни разу не возникало никаких сложностей во взаимоотношениях. Идет постоянная слаженная работа их и наших специалистов, между компаниями царит полное взаимопонимание. Также не было ни одного случая, чтобы «Универсальная лизинговая компания» отказывалась или не могла выполнить какую–либо нашу просьбу. Даже когда «Авиакомпания «Восток» вступила в государственную программу по частичной компенсации лизинговых платежей за приобретение отечественной авиационной техники, «Универсальная лизинговая компания» в кратчайшие сроки предоставила нам всю необходимую для этого документацию.

Сотрудники «Универсальной лизинговой компании» ценят и хорошо знают своих клиентов, их нужды и возможности. Можно с уверенностью сказать, что принцип индивидуального подхода к каждому клиенту, заявленный компанией, подтверждается на все 100%.

На сегодняшний день у «Авиакомпании «Восток» и «Универсальной лизинговой компании» есть широкие возможности и для дальнейшего сотрудничества. Так, например, в ближайшей перспективе перед нами стоит задача обновления действующего вертолетного парка, и единственно возможной для нас формой приобретения такой дорогостоящей техники является лизинг. А поскольку мы уже имеем положительный опыт работы с «Универсальной лизинговой компанией», то и в дальнейшем будем обращаться именно к ней.