www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

У авиакомпании «Восток» и «Универсальной лизинговой компании» полное взаимопонимание

22 Апреля 2011, 02:16 | Дальний Восток

Александр ТКАЧ, директор ОАО «Авиакомпания «Восток»:

- ОАО «Авиакомпания «Восток» – старейшее на российском Дальнем Востоке авиационное предприятие. Уже более 65 лет компания осуществляет перевозку пассажиров, грузов и багажа на местных воздушных линиях, а также выполняет авиационные работы как в России, так и за рубежом.

– С «Универсальной лизинговой компанией» мы сотрудничаем с конца 2006 года. В то время мы были связаны важным контрактом с Организацией Объединенных Наций, для выполнения условий которого нам требовалось в сжатые сроки получить два вертолета Ми–8 для их участия в миротворческой миссии в Восточном Тиморе, в Индонезии. Благодаря профессионализму сотрудников «Универсальной лизинговой компании» данная проблема была решена очень качественно и быстро. Необходимая техника была оперативно приобретена и сдана в лизинг, что позволило нам выполнить условия выгодного контракта с ООН и тем самым существенно развить свой бизнес.

Важно, что за 5 лет плодотворного сотрудничества ни разу не возникало никаких сложностей во взаимоотношениях. Идет постоянная слаженная работа их и наших специалистов, между компаниями царит полное взаимопонимание. Также не было ни одного случая, чтобы «Универсальная лизинговая компания» отказывалась или не могла выполнить какую–либо нашу просьбу. Даже когда «Авиакомпания «Восток» вступила в государственную программу по частичной компенсации лизинговых платежей за приобретение отечественной авиационной техники, «Универсальная лизинговая компания» в кратчайшие сроки предоставила нам всю необходимую для этого документацию.

Сотрудники «Универсальной лизинговой компании» ценят и хорошо знают своих клиентов, их нужды и возможности. Можно с уверенностью сказать, что принцип индивидуального подхода к каждому клиенту, заявленный компанией, подтверждается на все 100%.

На сегодняшний день у «Авиакомпании «Восток» и «Универсальной лизинговой компании» есть широкие возможности и для дальнейшего сотрудничества. Так, например, в ближайшей перспективе перед нами стоит задача обновления действующего вертолетного парка, и единственно возможной для нас формой приобретения такой дорогостоящей техники является лизинг. А поскольку мы уже имеем положительный опыт работы с «Универсальной лизинговой компанией», то и в дальнейшем будем обращаться именно к ней.

Автор: Юрий Рогов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru