ВЭБ завершил санацию Связь-банка

Связь-банк, основным акционером которого является Внешэкономбанк, полностью реализовал все мероприятия, предусмотренные планом мер по предупреждению банкротства.

Связь-банк в полном объеме исполняет свои обязательства перед контрагентами и клиентами, просроченная кредиторская задолженность у банка отсутствует, отмечается в отчете.

Оздоровленный Связь-банк главной задачей на 2011 год ставит повышение эффективности операций за счет роста объемов бизнеса и охвата новых клиентских групп, а также интенсивное развитие всех видов операций банка. «Это создаст основу для реализации программы по построению устойчиво работающего универсального коммерческого банка федерального масштаба, привлекательного для инвесторов», - говорится в отчете.