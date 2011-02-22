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ВЭБ завершил санацию Связь-банка
Связь-банк, основным акционером которого является Внешэкономбанк, полностью реализовал все мероприятия, предусмотренные планом мер по предупреждению банкротства.
Связь-банк в полном объеме исполняет свои обязательства перед контрагентами и клиентами, просроченная кредиторская задолженность у банка отсутствует, отмечается в отчете.
Оздоровленный Связь-банк главной задачей на 2011 год ставит повышение эффективности операций за счет роста объемов бизнеса и охвата новых клиентских групп, а также интенсивное развитие всех видов операций банка. «Это создаст основу для реализации программы по построению устойчиво работающего универсального коммерческого банка федерального масштаба, привлекательного для инвесторов», - говорится в отчете.
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