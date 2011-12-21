ВТБ 24 прогнозирует рост ставок по ипотечным кредитам

Разворот ставок по ипотечным кредитам в сторону повышения произойдет уже в первом квартале 2012 года в связи с ростом стоимости фондирования банков, полагает заместитель председателя правления ВТБ 24, директор департамента ипотечного кредитования Анатолий ПЕЧАТНИКОВ.

Банк ожидает, что прирост всего российского ипотечного рынка в 2012 году составит 15%, в то время как по итогам этого года он составит 22%.

«Золотой Рог».