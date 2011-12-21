Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Зимние вклады от банка «Холмск» действуют до 29 февраля
21 Декабря 2011, 20:00 | Дальний Восток
В канун Нового года банк «Холмск» предлагает открыть «Зимние» депозиты, включая вклад уровня VIP для сумм от 100 тыс. рублей.
«Зимний-VIP» предусматривает хранение средств частных клиентов под 8,5-9,8% годовых. Более демократичный вклад «Зимний» может быть открыт на сумму от 3 тыс. рублей под 5-7,5% годовых, с ежемесячной выплатой процентов. Оба вклада учитывают возможность пополнения средств на счете и имеют равный срок хранения от 100 до 550 дней. Предложения действуют до 29 февраля 2012 года.
«Золотой Рог».
Теги:
Новости тематики
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- АТБ прекратил прием вкладов
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Альфа-Банк обменяет мелочь на банкноты
- На Дальнем Востоке проценты по ипотеке идут на убыль
- АТБ ставит на розницу
- Банковский сектор Дальнего Востока обошелся без потерь
- Крупнейший дальневосточный банк возглавил выходец из Ростова
- Крупнейшим банком региона пока руководит выходец из Приморья
- "Мы не боимся местного бизнеса"
Новости раздела
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
Loading...