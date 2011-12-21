Зимние вклады от банка «Холмск» действуют до 29 февраля

В канун Нового года банк «Холмск» предлагает открыть «Зимние» депозиты, включая вклад уровня VIP для сумм от 100 тыс. рублей.

«Зимний-VIP» предусматривает хранение средств частных клиентов под 8,5-9,8% годовых. Более демократичный вклад «Зимний» может быть открыт на сумму от 3 тыс. рублей под 5-7,5% годовых, с ежемесячной выплатой процентов. Оба вклада учитывают возможность пополнения средств на счете и имеют равный срок хранения от 100 до 550 дней. Предложения действуют до 29 февраля 2012 года.

«Золотой Рог».