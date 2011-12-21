Доля ипотечных кредитов выросла в пять раз

Доля сделок по приобретению жилья в РФ, которые осуществляются с помощью ипотечных кредитов, превышает 15% в общем объеме подобных транзакций, сообщил журналистам министр регионального развития России Виктор БАСАРГИН. Он отметил, что это вдвое больше, чем пять лет назад.

«По предварительным данным, общий объем ипотечных кредитов за 11 месяцев 2011 года приблизился к 540 млрд рублей», - добавил Басаргин. Министр напомнил, что в прошлом году было зарегистрировано 2,4 млн сделок по купле-продаже жилых помещений против 1,5 млн сделок в 2009 году.

Как считает Басаргин, в 2011 году тенденция по росту числа сделок по покупке жилья в России сохранится.

При этом чиновник подчеркнул, что сегодня доля населения в РФ, способного приобрести жилье с помощью собственных и заемных средств, возросла до 20%. «И это залог платежеспособного спроса на будущее», - сказал он.

«Золотой Рог».