Инвесторы пошли в Фонд прямых инвестиций Дальнего Востока

Как уже сообщал «ЗР», в Хабаровске начал действовать Фонд прямых инвестиций макрорегиона, который будет способствовать привлечению финансовых средств для реализации приоритетных проектов на территории. В начале следующего года ожидается официальная презентация фонда «Развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».

Фонд создан по образцу государственной «Корпорации Северного Кавказа» на условиях частно-государственного партнерства. По словам генерального директора Фонда развития Геннадия АЛЕКСЕЕВА, уставный капитал фонда – 500 млн руб. До 2015 года объем финансирования проектов по линии фонда составит не менее 70 млрд рублей на принципах ГЧП. Учитывая, что банк ВЭБ как учредитель фонда определяет долю своего участия в инвестпроектах в размере 20%, общий объем инвестиционных средств, которые из разных источников может получить регион, составит около 350 млрд рублей. Причем первые 5 млрд могут быть выделены даже в этом году.

За субординированными кредитами в фонд уже обратились представители 12 регионов. Среди предложенных проектов - Южно-Якутский кластер, строительство железной дороги до Якутска, вторая ветка трубопровода ВСТО, судостроительные приморские верфи. Как известно, на территории Дальнего Востока Внешэкономбанк уже участвует в реализации 13 инвестпроектов общей стоимостью более 150 млрд рублей. Причем в этом году ВЭБ выделил 35 млрд рублей.

«Золотой Рог».