www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.2 р. 100 JPY: 56.94 р.
EUR: 74.13 р. 10 CNY: 93.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Инвесторы пошли в Фонд прямых инвестиций Дальнего Востока

21 Декабря 2011, 00:11 | Дальний Восток

Как уже сообщал «ЗР», в Хабаровске начал действовать Фонд прямых инвестиций макрорегиона, который будет способствовать привлечению финансовых средств для реализации приоритетных проектов на территории. В начале следующего года ожидается официальная презентация фонда «Развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».

Фонд создан по образцу государственной «Корпорации Северного Кавказа» на условиях частно-государственного партнерства. По словам генерального директора Фонда развития Геннадия АЛЕКСЕЕВА, уставный капитал фонда – 500 млн руб. До 2015 года объем финансирования проектов по линии фонда составит не менее 70 млрд рублей на принципах ГЧП. Учитывая, что банк ВЭБ как учредитель фонда определяет долю своего участия в инвестпроектах в размере 20%, общий объем инвестиционных средств, которые из разных источников может получить регион, составит около 350 млрд рублей. Причем первые 5 млрд могут быть выделены даже в этом году.

За субординированными кредитами в фонд уже обратились представители 12 регионов. Среди предложенных проектов - Южно-Якутский кластер, строительство железной дороги до Якутска, вторая ветка трубопровода ВСТО, судостроительные приморские верфи. Как известно, на территории Дальнего Востока Внешэкономбанк уже участвует в реализации 13 инвестпроектов общей стоимостью более 150 млрд рублей. Причем в этом году ВЭБ выделил 35 млрд рублей.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru