Готовим кошелек в поездку

Миф о невыгодной конвертации валют на пластиковых картах, а также неподъемных комиссиях при снятии наличных за рубежом до сих пор не развенчан. Каким образом обстоят дела с точки зрения представителей банковского сектора, «ЗР» поинтересовался у ряда экспертов.

Рублевая или валютная?

Во-первых, стоит для себя решить, в какой валюте надо оформить карту перед отпуском или командировкой за границу - в рублях, долларах США или евро. И вообще, стоит ли ее заводить, если есть обыкновенная зарплатная рублевая карта.

Сразу оговоримся, коммерческие банки выпускают пластиковые карты лишь в трех названных валютах. Даже если клиент имеет счет в банке, например, в юанях или иенах, карту ему в таких экзотических валютах не откроют ни в одной кредитной организации Приморья, да, скорее всего, и в России тоже. Хотя, по словам руководителя группы пластиковых карт Владивостокского филиала Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) Дмитрия КУРБАЛЫ, в АТБ такая перспектива рассматривается.

Специалисты Примтеркомбанка считают, что каждый клиент должен самостоятельно выбрать, в какой валюте ему заводить карту. Если исходить из того, возможно ли снять деньги или оплатить услуги рублевой картой за рубежом, то наличие такой пластиковой карты у желающего выехать, к примеру, в США, не влечет обязательного оформления дополнительной карты в долларах США, и с рублевой карты клиент сможет беспрепятственно снять наличные в долларах.

«Клиентам, выезжающим за границу на отдых, заводить отдельную карту в валюте не стоит, если есть обычная зарплатная рублевая карта. Нерационально оформлять пластиковую карту в валюте на одну-две поездки, чтобы потом забросить и не использовать ее на родине, более того, за карту придется платить банку ежегодную комиссию. Конечно же, если клиент получает зарплату в валюте, тогда разговор другой», - поясняет руководитель группы сопровождения пластиковых карт Владивостокского филиала ОАО «Промсвязьбанк» Ольга АЛЕКСЕЕВА.

По мнению директора по розничному бизнесу Хабаровского филиала Альфа-Банка Игоря ГОНЧАРОВА, отправляясь в страны Евросоюза, лучше использовать карту платежной системы MasterCard, в США - VISA. В этом случае конвертация будет одна. Если счет открыт в рублях, конвертаций будет две независимо от вида карты.

Конвертация двойная, а комиссия одна

На самом деле технология конвертации и окончательного списания денег со счета пластиковой карты является простой и сложной одновременно. Так, в Банке «Кедр» пояснили, что конвертация происходит через «транзитную» валюту. VISA конвертирует валюту через доллар США, MasterCard - через евро. Выходит, что при получении за границей по рублевой карте VISA евро система пересчитывает рубли в доллары, а потом в евро. Та же самая «двойная» конвертация произойдет, если вы будете снимать доллары с рублевой карты MasterCard - произойдет автоматический перерасчет в евро, затем из евро в доллары США. При снятии в других валютах схема остается прежней, например, при получении юаней с рублевой карты VISA в Китае произойдет автоматическая конвертация рублей в доллары США, а затем по курсу доллара США банкомат выдаст вам запрошенную сумму в юанях.

Схема конвертации валют по безналичным платежам аналогична. Как замечает начальник отдела оперативного управления продаж Приморского отделения Сбербанка России Ольга БЕЛЬТЮКОВА, например, при проведении по рублевой карте VISA безналичной операции в иенах рубль будет конвертироваться в доллар, а доллар - в иену. В отличии от других банков в ОАО «Дальневосточный банк» валютой расчетов в платежной системе VISA являются как доллары США, так и евро. Это позволяет избежать излишних конвертаций между долларами США и евро.

На самом деле все эти операции для клиента банка стоят недорого, другой вопрос - комиссия по получению наличных в банкоматах других банков. Ольга Алексеева рассказала, что клиенты банка, снимая наличные, чаще всего не платят никаких дополнительных комиссий, кроме традиционных - 1,5% от суммы с дебетовой карты и 3% - с кредитной. Такое утверждение особенно верно для стран Западной Европы и США.

Начальник управления розничных услуг ДРБ ОАО «Дальневосточный банк» Руслан БЕРЕЗА предлагает несколько полезных рекомендаций относительно безналичного проведения операций за границей. Так, при въезде в гостиницу или аренде автомобиля компания может заблокировать на карте сумму депозита на случай порчи имущества, эквивалентную предполагаемой стоимости услуги. Поэтому при выезде из гостиницы необходимо напомнить компании о том, что данную сумму необходимо разблокировать.

А после того, как клиент вернул арендованный автомобиль, с его счета также могут быть списаны штрафы за нарушение правил движения, дорожные пошлины и т.д. В свою очередь круизные компании, принимая в течение путешествия карты к оплате, списание всех сумм покупок чаще всего производят после окончания путешествия.

Наличным - нет

Несмотря на конвертационные процедуры, плюсом рублевых карт является возможность их пополнения родственниками и даже знакомыми, оставшимися на родине. Как уточняет Ольга Бельтюкова, пополнять счет рублевой карты может любое лицо при предъявлении паспорта, и зная счет владельца. Сейчас это можно сделать даже через банкомат.

В свою очередь пропуском для пополнения валютной карты является лишь доверенность, часть банков требует нотариальную доверенность (на любого человека), другие готовы оформить обычную доверенность по форме банка, так нас заверили в Промсвязьбанке и Дальневосточном банке.

О том, стоит ли все-таки полагаться на наличные в путешествии, или пластиковая карта является лучшим сейфом для ваших денег, существует много мнений. Ольга Алексеева считает, что в зарубежное путешествие надо отправляться как минимум с двумя пластиковыми картами - зарплатной и кредитной. А в Банке «Кедр» напоминают о возможности провоза через границу без декларирования не более $3 тыс. В качестве универсальной рекомендации Ольга Бельтюкова предлагает брать наличными деньгами 20-30% от общей суммы, а остальные средства хранить на карте.

По мнению начальника управления пластиковых карт и платежных технологий банка «Приморье» Александра Зеленского, если эти расчеты по пластиковой карте путешественник проводит в хороших гостинцах и крупных магазинах, то он может полностью рассчитывать на карту. Небольшие кафе, магазины, гостиницы могут не обслуживать «пластик». «Не рекомендую использовать карты в местах и заведениях, где у вас появляются хоть малейшие сомнения или чувство неуверенности в благонадежности - именно в таких точках карту могут скопировать. Не забывайте, что все операции с картой должны проводиться у вас на глазах. Не стесняйтесь говорить об этом персоналу торговой-сервисной точки», - объясняет наш собеседник.

«И обязательно подключите «Мобильный банк», - говорит Дмитрий Курбала, - с этой услугой вы будете всегда в курсе, сколько у вас денег на счету, а также сможете заблокировать свою карту в случае потери или кражи». Чтобы застраховать себя на все 100% перед поездкой, Игорь Гончаров рекомендует также выпустить дополнительную карту, которая остается на руках клиента на случай ее потери или изъятия банкоматом за границей, также можно приобрести страховку карты от мошеннических действий.

В ряду стран повышенного мошеннического риска для пластиковых карт Ольга Бельтюкова называет Австралию, Венесуэлу, Гонконг, Индонезию, Малайзию, Мексику, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Украину, Шри-Ланку и Японию.

Банки в большинстве случаях гарантируют возврат денег на карту, которая была вскрыта мошенническим путем. Более того, в случае подтверждения мошенничества в отношении вашей карты она будет бесплатно перевыпущена, но произойдет это уже на родине.