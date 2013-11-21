У дальневосточного рынка факторинга появилась амбициозная задача

По данным Ассоциации факторинговых компаний на Дальневосточный федеральный округ приходится около 1% всего оборота российского рынка факторинга. В денежном эквиваленте объем рынка факторинга в 2012 году составил не более 2 млрд рублей, сообщают специалисты. Тем не менее рынок растет, увеличивается количество сделок, их объем, хоть и не так быстро, как хотелось бы факторинговым компаниям, пишет журнал "Дальневосточный капитал".

Интерес нужно формировать

«В первом полугодии 2013 года факторы наблюдали замедление темпов роста оборота рынка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причина в том, что снижается темп роста самой экономики, а факторинговый рынок – ее неотъемлемая часть», – отметила Олеся БЕЛОУС, руководитель по развитию факторинга ОО «Владивостокский» Дальневосточного филиала ОАО «Промсвязьбанк».

В то же время некоторые участники рынка отмечают уверенный рост количественных и объемных показателей сделок. За 9 месяцев 2013 года прирост портфеля ВТБ Факторинг по Дальневосточному региону составил более 100% по отношению к аналогичному показателю прошлого года, отметила Ксения КАЧКИНА, управляющий представительства ВТБ Факторинг в г. Хабаровске. «Таким образом, по нашим оценкам, темпы роста факторинга на Дальнем Востоке значительно превышают средний темп роста по стране в целом», – добавила она.

В региональном разрезе в числе территориальных объединений, проявляющих наибольшую активность в области факторинга, эксперты выделяют Приморский и Хабаровский края, Сахалин, Камчатку и Якутию. Стабилен спрос на услуги факторинга и в Амурской области, в то время как Магадан и Чукотка в некотором роде отстают в этом направлении. По мнению Ксении Качкиной, это обусловлено, в первую очередь, плотностью бизнеса в данных регионах, во вторую – активностью факторов по продвижению своих услуг. «Я уверена, что в ближайшее время, при должном внимании факторов к продвижению факторинга в данных регионах, интерес и внимание к нашей финансовой услуге обязательно возникнут и здесь. Мы, со своей стороны, сделаем для этого все возможное», – добавила она.

С тем, что нужно формировать осознанный спрос на факторинг со стороны бизнеса усилиями факторов, согласен и Михаил ДУБИНКО, директор представительства факторинговой компании НФК в Приморском крае. «К сожалению, пока мало кто знает о возможности продажи дебиторской задолженности фактору или финансирования поставщиков фактором для того, чтобы увеличить отсрочку при закупках, – сообщил Михаил Дубинко. – Поэтому необходимо проводить больше встреч с собственниками и руководителями компаний и рассказывать о простоте использования и выгодах факторинга».

Как правило, интерес к факторингу формируется в зависимости от вида деятельности представленных в регионе предприятий и их потребностей, в основном это производственные и торговые компании. По наблюдениям Олеси Белоус, если сравнивать дальневосточный рынок факторинга с рынками других российских регионов, то на Дальнем Востоке есть потребность привлекать деньги именно для закупа продукции и сырья.

Кредитом не заменить

Неосведомленность многих дальневосточных предпринимателей о возможностях такого продукта, как факторинг, замедляет темпы роста данного рынка. Факторы отмечают: потенциал дальневосточного рынка факторинга еще далек от раскрытия, в основном из-за смешивания разных понятий «факторинг» и «кредит». Факторинг – это комплекс услуг, включающий в себя финансирование под уступку дебиторской задолженности, управление и сбор дебиторской задолженности клиентов, контроль своевременности оплаты за отгруженную продукцию или оказанные услуги, а также покрытие риска неполучения платежа от дебиторов. Кредит не дает и половины вышеперечисленных возможностей, акцентирует внимание Ксения Качкина.

При этом следует понимать, что задачи, которые решаются при помощи кредита и факторинга, во многом различаются. Чаще всего деятельность предприятий построена так, что необходим не один какой-либо финансовый инструмент, а целый правильно подобранный комплекс решений. «Конечно же, факторингом можно заменить кредит на пополнение оборотных средств или овердрафт. Однако чаще всего наши клиенты сочетают кредитные продукты с факторингом, и это существенно повышает эффективность бизнеса за счет того, что идет целевое использование средств: факторинг для обеспечения роста продаж и повышения безопасности бизнеса, кредиты – для реализации средне- и долгосрочных проектов, а лизинг – для покупки основных средств», – отмечает Михаил Дубинко.

Среди преимуществ факторинга начальник управления по работе с клиентами ОО «Дальневосточный» филиала «Хабаровский» ОАО «Альфа-Банк» Михаил ШЕНДРИКОВ отмечает более упрощенную процедуру рассмотрения, обусловленную принятием риска на взаимоотношения контрагентов. «Как правило, в факторинге отсутствует обеспечение, а ставка кредитования по факторингу сопоставима со ставками при классическом кредитовании, – рассказал Михаил Шендриков. – Соответственно, у компании не увеличивается долговая нагрузка. К минусам факторинга можно отнести то, что компании необходимо иметь, с одной стороны, крупных контрагентов, а с другой – их диверсификацию, что не всегда сочетается. Но в конечном итоге это выбор, обусловленный, с одной стороны, возможностью, а с другой – потребностью компании».

Качество превыше всего

В числе тенденций факторингового рынка эксперты в первую очередь выделяют факторинг для государственных и муниципальных контрактов. В авангарде этой тенденции выступило Дальневосточное подразделение ВТБ Факторинг, которое стало своеобразной экспериментальной площадкой для пилотных сделок в этом направлении. Также в 2013 году сделки по госзаказам осуществляет и Промсвязьбанк.

«У этого направления своя специфика: есть некоторые барьеры и риски, и когда алгоритм будет отработан, мы будем его применять, и на Дальнем Востоке в том числе, – обратила внимание Олеся Белоус. – Сегодня сложно сказать, есть ли готовность у самих компаний, работающих с госзаказами, использовать факторинг. Возможно, на протяжении некоторого времени это направление для них будет чисто экспериментальным. Но, безусловно, это станет импульсом для развития рынка.Что касается международного факторинга, то по итогам 5 месяцев 2013 года Промсвязьбанк занял 15-ю позицию в FCI по объемам факторинга среди 270 участников FCI из 74 стран мира. Без сомнения, это стало достижением для всего российского рынка факторинга, а не только для нас».

На федеральном уровне эксперты отмечают рост специализации факторов, чего, впрочем, на Дальнем Востоке не наблюдается. «Специализация факторов – это следствие высокой ценовой конкуренции, – объяснил Михаил Дубинко. – На Дальнем Востоке рынок еще не сформирован, игроков не так много, как в большинстве регионов страны. В последнее время стали заходить федеральные факторы, однако тут они сталкиваются с другим менталитетом, особенностями ведения бизнеса, относительно низким объемом производства. Все это тормозит развитие».

Впрочем, конкурентная борьба за клиента ценой уже давно «вышла из моды» и перешла в сегмент сервиса. «В настоящий момент мы видим усиление конкуренции факторов между собой в первую очередь в сервисной составляющей продукта. Ценовая конкуренция остается в прошлом, отметил Михаил Шендриков. – Мы уверены в том, что фактор станет драйвером для многих направлений экономики, включая реальный сектор, поэтому успешно продолжаем развивать наши преимущества в продуктовых решениях и технологиях, предлагая клиентам индивидуально настроенные комбинации услуг».

«Для определенного сегмента бизнеса сегодня больше важна не альтернативная процентная ставка по кредиту, а именно факторинговый сервис, большую роль играет качество предоставляемой услуги: реализация нестандартных схем финансирования, гибкость и лояльность к клиенту, короткий срок принятия решения, – акцентирует внимание Олеся Белоус. – Зачастую этот продукт мы адаптируем под каждого клиента».

При этом острой конкуренцию среди факторов не назовешь во многом благодаря неосвоенности рынка. По словам Михаила Дубинко, у каждой факторинговой компании есть свой портрет клиента, т.е. фактор самостоятельно определяет, исходя их своих возможностей, с какими компаниями ей интересно работать. Чаще всего критерием является размер ежемесячной выручки. В НФК, например, обслуживаются компании с оборотом не менее 10 млн рублей в месяц. Есть факторы, у которых этот порог ниже, а есть те, у кого значительно выше.

«Говорить об острой конкуренции на Дальнем Востоке пока рано, – сообщил Михаил Дубинко. – Дело в том, что рынок еще далек от насыщения, и каждый, грубо говоря, работает на своей территории. Хотя у нас есть клиенты, которые работают одновременно с несколькими факторами. Но и здесь речь идет скорее не о конкуренции, а о разных продуктовых решениях различных факторинговых компаний, которые удовлетворяют разные потребности. Примеры кооперации факторов есть на российском рынке факторинга: так, год назад НФК подписала соглашение о сотрудничестве с Промсвязьбанком, в рамках которого Промсвязьбанк финансирует дебиторскую задолженность, а НФК берет на себя риск неоплаты поставок. На региональном рынке примеров успешного сотрудничества факторинговых компаний нет».

Что касается российского рынка факторинга в целом, то эксперты не прогнозируют, что темпы его развития в ближайшее время будут ниже, чем в предыдущие годы, с учетом преодоления рынком «низкой базы» в 1 трлн рублей по обороту. Основываясь на исторических результатах и примерах развития факторинга в Европе, а также учитывая усиление роли всех участников рынка в популяризации факторинга в России, динамика его развития сохранится, сообщает Ксения Качкина. Одним из ключевых драйверов его роста станут возможные подвижки в законодательном регулировании в сфере государственных закупок и государственных контрактов: если факторинг получит возможность широкого применения в секторе государственных закупок, его рост не заставит себя ждать.

«Кроме того, мы считаем, что наибольший прирост рынка в ближайшие годы обеспечит развитие факторинга в тех клиентских сегментах и отраслях промышленности, которые сейчас его мало используют, – отметила Ксения Качкина. – У дальневосточного рынка факторинга есть амбициозная задача – достичь исторического максимума к концу этого года, и мы планируем принять в этом непосредственное, активное и определяющее участие. Кроме того, мы ожидаем, что объем рынка и количество клиентов в регионе будет продолжать расти, а продуктовая линейка продолжать модифицировать под особенности конкретных сделок».

Анна РЫКОВА, журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2013 г.