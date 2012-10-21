Эксперты: Россию ждет девальвация рубля в начале 2013 года

ВЛАДИВОСТОК, 21 октября, ZRPRESS. В Фонде Нуриэля Рубини предполагают, что наиболее вероятный сценарий для мировой экономики – это вялое продолжение бюджетного кризиса в Европе. За ним последуют вполне контролируемый выход Греции, а затем Португалии из еврозоны. Экономика Китая будет медленно замедляться. В итоге, снизятся цены на сырье, упадет аппетит к риску, а рубль как высокорисковая сырьевая валюта будет дешеветь.

В Фонде Рубини подготовили три сценария развития мировой экономики в ближайшие несколько лет. Наиболее вероятен сценарий усугубляющегося вяло развивающегося кризиса, который закончится тем, что еврозона потеряет часть своих членов. Вероятность этого сценария – 65%.

Но есть и шоковый сценарий, подразумевающий неконтролируемый распад еврозоны, который начнется уже в конце этого года, и жесткую посадку Китая. Мир в этом случае окажется в глубокой рецессии. Вероятность его – 15%, передает «Финмаркет».

В Фонде Рубини также проанализировали, как эти сценарии отразятся на различных активах. При наиболее вероятном сценарии инвесторы будут покупать безопасные активы, но цены на сырье останутся на высоком уровне. Кроме того, развивающиеся рынки будут привлекательны из-за невысокой инфляции.

Тем не менее, высокая волатильность сохранится, а любая отрицательная или положительная новость заставить игроков рынка вновь скупать американские и немецкие облигации как самые надежные инструменты.

Основной сценарий подразумевает слабый рост мировой экономики, а значит и слабый рост России, зависимой от экспорта и цен на нефть. В Фонде Рубини уверены, что ВВП в 2012 году вырастет на 3,7%. В третьем квартале этого года рост составит всего 2,7%, а в четвертом квартале – 3,2%. В 2013 году он снизится до 3,5%.

Рост спроса уже замедляется из-за инфляции, а неопределенность насчет будущего мировой экономики плохо влияет на инвестиции и промышленное производство. В результате российская экономика лишается внутренних драйверов роста.

На Россию негативно влияет замедление роста в Китае, в результате которого снижается спрос на сырье. Позитивный фактор – конфликты на Ближнем Востоке и в Африке, которые могут привести к резкому росту цен на нефть.

Основной прогноз подразумевает значительный рост рисков в экономике. А рубль – одна из наиболее рисковых валют, от нее инвесторы предпочитают сразу же избавляться. Она своего рода заложник высокорисковой среды.

Сейчас рубль укрепился из-за снижения рисков в еврозоне, но это временно. Уже в четвертом квартале риски опять начнут расти, а особенно усилятся после выхода Греции из еврозоны в первом квартале следующего года.

В итоге, рубль начнет резко дешеветь, а ЦБ вмешиваться не будет.

Единственное, что может спасти рубль – это рост цен на нефть из-за геополитических факторов. Но в Фонде Рубини уверены, что цены на нефть наоборот немного снизятся.

Сейчас стоимость рубля к доллару справедлива. Но к концу 2012 году доллар будет стоить 32,1 руб, а к концу 2013 года – 36,5 руб. Девальвация рубля произойдет в первом квартале 2013 года после выхода Греции из еврозоны – тогда доллар вырастет до 34,75 руб.

«Новый Регион»



