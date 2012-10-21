











































В гостях у "Дальневосточного капитала" - Сергей Баграновский, региональный директор филиала "Центральный" ООО ИКБ "Совкомбанк".

- Сейчас многие задаются практически риторическим вопросом: как сохранить свои сбережения в экономических условиях нашей страны? Многие люди в условиях неопределенности стараются выжидать. Иными словами - они копят.

Весьма показательная ситуация сложилась на финансовом рынке. Определенно, сегодня российские вкладчики не боятся хранить деньги в банках, это подтверждают и стабильно увеличивающиеся темпы прироста вкладов, и возросшее доверие к дееспособности и надежности системы страхования вкладов.

Однако у рядовых вкладчиков все больше вопросов возникает с тем, в какой банк обратиться со своими накоплениями. Впрочем, все гениальное просто, и никто еще не отменял формулу определения идеального вклада: выгодно + надежно.

Выгодность рассчитывается элементарно. Процентные ставки по вкладам никто не скрывает. Напротив, их все чаще рекламируют. Как правило, чем больше сумма вклада и срок размещения денежных средств на вкладе, тем выше и ставка. Впрочем, не все банки придерживаются такой политики. Например, Совкомбанк ликвидировал зависимость ставки по вкладу от суммы, и теперь вкладчик банка уже при размещении минимальной установленной суммы может рассчитывать на получение максимальной ставки по вкладу.

Говоря о доходности вкладов, нельзя не учитывать такие нюансы, как возможность пополнения, возможность частичного снятия средств и, безусловно, капитализация процентов. В Совкомбанке учли, что вкладчику могут понадобиться его деньги раньше, поэтому предоставили клиенту право выбрать срок досрочного расторжения договора - скажем, каждые три, шесть или двенадцать месяцев. И в этом случае досрочное востребование вклада не приведет к потере процентов, а позволит получить вполне определенный и ожидаемый доход. Капитализация же в свою очередь позволяет в итоге получить больший доход, чем заявленный в ставке. Объясняется все просто: при ежемесячной капитализации начисленные проценты прибавляются к сумме вклада, и в следующем месяце проценты начисляются уже на большую сумму.

Что касается надежности банка, то существует как минимум два варианта определения данного факта. Первый - всегда можно использовать официальную информацию о банке: вхождение банка в государственную систему страхования вкладов, действующие лицензии, возраст банка (хорошим показателем является то, что банк пережил кризисы 1998 и 2008 годов), рейтинги банка, в том числе кредитный рейтинг, рейтинг по активам и объему привлеченных средств. Так, Совкомбанк является участником государственной системы страхования вкладов, на рынке финансовых услуг с - 1990 года. Банк стабильно входит в сотню лучших банков страны. По итогам I полугодия 2012 года в рейтингах авторитетного российского агентства «РосБизнесКонсалтинг» Совкомбанк занимает 69 место по размеру чистых активов, 30 место по депозитам физлиц, 30 место по потребительским кредитам.

Второй способ определения надежности банка - это мнение независимых экспертов, которыми вполне могут выступить ваши знакомые, которые уже имели дело с этим банком. В Совкомбанке открыто более 300 офисов и 1500 точек продаж по всей стране - банк работает в 30 регионах России. Проценты хорошие, линейка депозитов широкая - всегда можно выбрать оптимальный вклад! Добро пожаловать!

Журнал "Дальневосточный капитал".