Дальний Восток - территория успеха Алмазэргиэнбанка















































ОАО "Алмазэргиэнбанк" - один из ведущих игроков финансового рынка Республики Саха (Якутия). Банк с отличной репутацией, участвующий в экономическом и социальном развитии республики - так он позиционирует себя на региональном рынке. Собственно эта миссия продиктована и тем, что основным акционером банка является правительство Якутии, в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

Являясь универсальным, банк последовательно развивает все новые направления - будь то обслуживание участников внешнеэкономической деятельности, работа с драгоценными металлами или расширение спектра услуг для граждан. Следуя за своими клиентами, банк выходит и за границы республики. Так, 12 сентября, во время проведения Дней Якутии в Хабаровском крае, Алмазэргиэнбанк открыл в Хабаровске операционный офис. Опять же, в интересах клиентов, чей бизнес давно распространился на территорию соседнего региона, деловые связи с которым у республики только крепнут.

Распахнув двери нового офиса, банк сделал предложения вкладчикам и планирует к уже имеющимся более 200 тысячам клиентов в Якутии привлечь частных лиц Хабаровска. Для этого банк разработал специальный вклад с уникальным предложением. Анонсы об этой акции уже вовсю идут в дальневосточных медиа.

«ДК» задал вопросы руководителю операционного офиса Алмазэргиэнбанка в Хабаровске Галине ЛОГИНОВОЙ о планах банка по привлечению широкого круга клиентов на обслуживание в операционном офисе нового для хабаровчан банка.

- Галина Александровна, как нам известно, банк давно начал присматриваться к Дальневосточному региону России, но сначала были открыты представительства Алмазэргиэнбанка в двух столицах - Санкт-Петербурге и Москве…

- Открытие в Хабаровске говорит и о том, что банк, в принципе, нарастил объемы деловых контактов в Дальневосточном федеральном округе, в странах АТР, и теперь необходима логическая связка, узел. Для этого и требуется банковская инфраструктура. Операционный офис универсального банка, каковым и является Алмазэргиэнбанк, предоставляет услуги по обслуживанию частных и юридических лиц, поэтому нашим партнерам и клиентам удобно работать с нами.

Здесь надо также пояснить, что Алмазэргиэнбанк следует своей стратегии развития, активно растет и ищет своих клиентов за пределами республики. Дальний Восток - это, по общему признанию экспертов, территория будущего успеха России. Здесь, при решении инфраструктурных задач и увеличении количества трудоспособного и экономически активного населения, может быть создана процветающая и экономически благополучная территория. Во всяком случае, предпосылки для этого созданы самой природой, а выживает здесь человек в принципе здоровый и трудолюбивый.

Мы ориентируемся на тот рынок, на который выходим, и ведем адекватную для того или иного региона кредитную, процентную и депозитную политику. Не меняется от пейзажа за окном клиентская политика банка - требования клиентов во всех регионах схожи, а наше отношение к ним одинаково доброжелательное.

- Как вы считаете, что может привлечь хабаровчан для обслуживания в Алмазэргиэнбанке? Ведь банковские продукты и подходы к клиентскому обслуживанию во всем мире стремятся к единому стандарту…

- Клиенты приходят в банки, основываясь на рациональном выборе. Преимущества нашего банка - это оперативность, высокая надежность и безупречная репутация. Кроме стандартных банковских продуктов и предсказуемо высокого качества обслуживания, которое клиенты могут получить в любом из наших 20 офисов, для хабаровчан Алмазэргиэнбанк разработал уникальные предложения в честь своего открытия здесь, на амурской земле. Руководство банка хорошо понимает и то, что сезонные вклады, разовые акции должны быть уместны - как говорится, дорога ложка к обеду. В целом, политика развития бизнеса иногородних офисов у нашего банка выражается в удовлетворении потребностей жителей, конкретных компаний и бизнеса конкретного региона.

- Эксперты говорят, что по качеству кредитного портфеля многие филиалы банков на Дальнем Востоке ориентируются на показатели именно якутских банков, с чем вы это связываете?

- Конечно, важно, чтобы бэк-офис банка проводил не просто стандартную процедуру оценки потенциального заемщика, а вникал во все тонкости и детали. Это умеют делать все: и российские, и западные банки. Но в качестве кредитного портфеля играет большую роль особая ментальность жителей региона. На севере живут люди особого характера - здесь как нигде ценится данное слово, а уж денежные обязательства северяне стараются выполнять несмотря ни на что. Думаю, что успех розничных экспресс-кредитов и филиалов других банков отчасти объясняется этим тоже. В случае же с Алмазэргиэнбанком надо говорить о том, что у банка сложилась высокая деловая репутация, которая также проистекает из репутации самих заемщиков, качества клиентской базы. К примеру, во многом благодаря гармоничным отношениям с клиентами Алмазэргиэнбанк устоял и прошел все кризисы, которые случились за последние десятилетия. Это говорит о том, что между банком и клиентами есть взаимное доверие, которое достигается не за один день. Алмазэргиэнбанк работает на рынке уже 19 лет. Это большая история для российских банков. И что важно, мы продолжаем развиваться.

Екатерина ИВАНОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал".