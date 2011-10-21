www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.35 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.07 р. 10 CNY: 91.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Камчатский офис ВТБ24 подключил первого клиента к новой системе для работы на FOREX

21 Октября 2011, 20:34 | Дальний Восток

В региональном офисе ВТБ24 на Камчатке произошло важное событие – подключение первого клиента к интернет-торговой системе МетаТрейдер5. Им стал 54 летний житель Петропавловска-Камчатского.

МетаТрейдер5 – это новая версия одной из известных торговых систем для работы на рынке FOREX. Система предоставляется клиентам бесплатно. Ее внедрение позволит инвесторам использовать для работы самый распространенный на рынке FOREX интерфейс и сделает обслуживание еще более комфортным.

Первый клиент смог оценить все преимущества системы МетаТрейдер5 - профессиональный технический анализ, эргономичность, легкость и скорость проведения торговых операций.

«Для меня было полной неожиданностью узнать, что я стал первым клиентом на Камчатке, который подключился к МетаТрейдер5. Вначале я протестировал систему в демо-версии на сайте банка, после обратился в офис и подключился для реальных операций на рынке Forex. Как постоянного клиента ВТБ24, меня радует, что функциональность и удобство инвестиционных продуктов банка постоянно растет», — прокомментировал первый пользователь услуги.

Также в рамках брокерского обслуживания банк бесплатно предлагает клиентам интернет-торговую систему Onlinebroker, являющуюся собственной разработкой банка, и систему Quik, предоставляющую возможность совершать операции на фондовом рынке.

Управляющий региональным офисом ВТБ24 на Камчатке Алексей Ларин отметил: «Учитывая растущий интерес населения к инвестиционным услугам, мы оперативно реагируем на пожелания клиентов и внедряем новые технологические решения. Приоритетными задачи банка является развитие инвестиционных услуг, чтобы наши клиенты могли зарабатывать деньги в максимально комфортных условиях».

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru