Камчатский офис ВТБ24 подключил первого клиента к новой системе для работы на FOREX

В региональном офисе ВТБ24 на Камчатке произошло важное событие – подключение первого клиента к интернет-торговой системе МетаТрейдер5. Им стал 54 летний житель Петропавловска-Камчатского.

МетаТрейдер5 – это новая версия одной из известных торговых систем для работы на рынке FOREX. Система предоставляется клиентам бесплатно. Ее внедрение позволит инвесторам использовать для работы самый распространенный на рынке FOREX интерфейс и сделает обслуживание еще более комфортным.

Первый клиент смог оценить все преимущества системы МетаТрейдер5 - профессиональный технический анализ, эргономичность, легкость и скорость проведения торговых операций.

«Для меня было полной неожиданностью узнать, что я стал первым клиентом на Камчатке, который подключился к МетаТрейдер5. Вначале я протестировал систему в демо-версии на сайте банка, после обратился в офис и подключился для реальных операций на рынке Forex. Как постоянного клиента ВТБ24, меня радует, что функциональность и удобство инвестиционных продуктов банка постоянно растет», — прокомментировал первый пользователь услуги.

Также в рамках брокерского обслуживания банк бесплатно предлагает клиентам интернет-торговую систему Onlinebroker, являющуюся собственной разработкой банка, и систему Quik, предоставляющую возможность совершать операции на фондовом рынке.

Управляющий региональным офисом ВТБ24 на Камчатке Алексей Ларин отметил: «Учитывая растущий интерес населения к инвестиционным услугам, мы оперативно реагируем на пожелания клиентов и внедряем новые технологические решения. Приоритетными задачи банка является развитие инвестиционных услуг, чтобы наши клиенты могли зарабатывать деньги в максимально комфортных условиях».