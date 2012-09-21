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Банк «Камчатка» признан банкротом
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 21 сентября, ZRPRESS. Арбитражный суд Камчатского края принял решение признать банкротом ООО КБ «Камчатка». Конкурсным управляющим назначено Агентство по страхованию вкладов. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего о ходе процедуры банкротства назначено на 16 сентября 2013 года.
На заседании суда отмечалось, что стоимость имущества банка составляет 193,5 млн. рублей, в то время как стоимость обязательств - 375,4 млн рублей, передает агентство РАПСИ.
Напомним, ЦБ отозвал лицензию у банка «Камчатка» 9 августа 2012 года. В сообщении регулятора отмечалось, что в банке выявлена крупная недостача наличных денежных средств в кассе, что привело к полной утрате его собственных средств. При этом кредитная организация оказалась не способной своевременно исполнять обязательства перед кредиторами, а руководством и собственниками банка не приняты меры по его финансовому оздоровлению.
«Золотой Рог».
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