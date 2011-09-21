Заемщиков российских банков ждут перемены

Глава Сбербанка Герман ГРЕФ ожидает роста кредитных ставок на рынке в ближайшее время, глава другого крупнейшего банка страны - ВТБ - Андрей КОСТИН такой тенденции пока не видит.

«Сейчас видим, что уже начался рост ставок по привлечению, а это автоматически повлечет за собой рост ставок по кредитованию», - сказал Греф журналистам в кулуарах форума «Сочи-2011».

Банкир также затруднился оценить, насколько волатильность может повлиять на темпы роста кредитования в конце 2011 года, а также в следующем году. «Тяжело предполагать. Все будет зависеть от развития ситуации в мире», - отметил он.

Андрей Костин в свою очередь пока не видит того, что кредитные ставки начнут расти. Сам ВТБ в настоящее время также не намерен повышать ставки по кредитам. «Пока не планируем, но думаю, что и снижаться они уже не будут», - сказал президент - председатель правления банка.

Глава ВТБ уверен, что банк сможет увеличить кредитный портфель в 2011 году в соответствии со своими планами. «Потребность есть, около 15% (рост кредитного портфеля) в этом году будет», - заявил он.

Костин также подчеркнул, что сейчас главная проблема - не снижение спроса на кредиты, а сокращение ликвидности. Некоторые крупнейшие розничные банки на фоне опасения по поводу ликвидности уже запустили процесс повышения ставок по депозитам. О росте ставок по всем вкладам для физических лиц объявил Альфа-Банк. Повышение ставок по вкладам в рублях составило 0,5-1% годовых, ставки по вкладам в долларах США выросли на 0,2%-0,5% годовых, ставки по вкладам в евро - на 0,1%-0,5% годовых.

МДМ Банк повысил ставки по срочным вкладам в рублях, правда, по только на территории Сибирского территориального банка. О повышении ставок по некоторым видам депозитов объявили и другие заметные игроки на рынке вкладов. Глава Сбербанка пока не готов сообщить, когда Сбербанк может поднять ставки по вкладам, пишет "Финмаркет".

По данным ЦБ РФ, среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях десяти российских кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде сентября увеличилась до 8,05% после того, как два предыдущих месяца оставалась на уровне 7,88%, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России.

В июне ставка находилась на минимальных для нее значениях (7,85-7,86%), а в сентябре она впервые с конца мая превысила уровень 8% (в апреле-мае она составляла 8,30%).

Но стоит ли спешить с депозитами? Впереди - сезон осенних и новогодних предложений от банков, всегда отличающихся повышенными процентами.

Тогда, может быть, стоит поторопиться с кредитом, если в нем есть необходимость? Пока роста кредитных ставок, которые находятся на самом низком за последние два года уровне, не наблюдается. Кредитные брокеры, на которых ссылается газета, оценивают среднюю ставку, по которой сейчас берутся ипотечные кредиты в рублях, в 11,5% годовых, а потребкредиты - в 19%. И ниже, как считают банкиры и независимые эксперты, ставки уже не будут.