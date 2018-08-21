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Еще один дальневосточный банк признан банкротом
За проворовавшихся собственников вклады выплачивают другие банки
Арбитражный суд Якутии признал банка «Таатта» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство сроком на один год. Вкладчиками банка, в том числе, являются и приморцы.
Как сообщала ранее Деловая газета «Золотой Рог», Банк России отозвал лицензию у банка «Таатта» 5 июля. ЦБ РФ также аннулировал лицензию якутского банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Временная администрация по управлению банком «Таатта» уже выявила существенные нарушения бывшим руководством и работниками при учете вкладов, оформленных в московском офисе незадолго до отзыва у банка лицензии. В частности, в середине августа временная администрация выявила признаки хищения должностными лицами банка денежных средств и иных материальных ценностей на сумму более 4,2 млрд рублей. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупном размере из кассы московского филиала банка.
По информации Агентства по страхованию вкладов (АСВ), Сбербанк и «Восточный» выплатят страховое возмещение вкладчикам «Таатта», проживающим в Приморском крае и во всех субъектах РФ, кроме вкладчиков банка в городе Уяр (Красноярский край), а также вкладчиков, проживающих в Республике Крым и в Севастополе.
Проблемы у «Таатта» начались около года назад. Банк начал проводить сделки с неясным экономическим смыслом. Стабильность банка подрывала и смена собственников. С августа 2017 года структура несколько раз менялась, и к настоящему времени его акционерами являются более десяти физлиц.
Досье "Золотого Рога": Банк «Таатта» - региональный банк, зарегистрированный в Якутске. Основную деятельность ведет в Республике Саха (Якутия), имеет филиалы в Приморском, Красноярском краях, Москве, Ростовской области, Крыму и Хакасии. Основным акционером банка является Игорь ВАСИЛЬЕВ (50,33%). Другие учредители – физлица и ООО «Бесттехнолизинг» (Москва), контролируемое Антоном СТЕНИНЫМ. Банк является участником системы страхования вкладов.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото РИА "Новости"
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