www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.1 р. 100 JPY: 55.93 р.
EUR: 72.85 р. 10 CNY: 93.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Дальневосточники не верят в доллар

21 Августа 2013, 14:14 | Дальний Восток

Несмотря на падение рубля, дальневосточники не спешат сберегать свои деньги в иностранной валюте, говорят банкиры. Причиной тому служат очевидные потери как при конвертации рублей в доллар или евро, так и менее привлекательные по сравнению с рублевыми процентные ставки.

"Доходность по депозитам в валюте существенно ниже той доходности, которую можно получить при размещений средств в рублях и реально заработать можно только при значительном изменении курса валют относительно рубля", - отмечает Ашот СИМОНЯН, начальник управления пассивных и комиссионных операций ВТБ24.

"По итогам  отчетных данных второго квартала 2013 года показатель вкладов в иностранной валюте в абсолютном выражении не изменился и равен 28,7 млрд рублей. Однако, по отношению к общей сумме вкладов в процентом выражении он снизился на 0,1%. В целом ситуация в регионе с привлечением банками вкладов в иностранной валюте стабильна. По субъектам удельный вес таких вкладов составляет от 6,5% в банках Республики Саха (Якутия) до 12%  банках Приморского края", - говорится в докладе Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в Дальневосточном Федеральном округе.

В целом же лето текущего года для банковских депозитов оказалось достаточно "тихим". Как сообщают специалисты, с начала второго квартала наблюдается тенденция к снижению процентных ставок по банковским вкладам. Во втором квартале 2013 года общий объем физических лиц в банках Дальневосточного округа увеличился на  6,1 млрд рублей, что ознаменовало замедление роста в 2,5 по сравнению с первым  кварталом 2013 года. Кроме того, отмечается и существенное замедление темпов роста объема вкладов по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Более подробную информацию читайте в ближайшем номере "ЗР".

Анна РЫКОВА, ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор: Анна Рыкова
Теги: вклады  валюта  банки  кризис  доллар 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • victor 123417:29, 21.08.2013#

    Власти так ободрали народ, что нет денег на покупку долларов, при чем здесь вера в доллар. Кстати, его "хоронили" уже лет двадцать и все не получается, да и не получиться, в чем ни капли сомнения нет.

  • 36219:50, 24.08.2013#

    Я тоже не верю в доллар, а вот в миллион долларов, а лучше в два, сразу поверю и вера будет укрепляться по мере их увеличения.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru