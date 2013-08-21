Дальневосточники не верят в доллар

Несмотря на падение рубля, дальневосточники не спешат сберегать свои деньги в иностранной валюте, говорят банкиры. Причиной тому служат очевидные потери как при конвертации рублей в доллар или евро, так и менее привлекательные по сравнению с рублевыми процентные ставки.

"Доходность по депозитам в валюте существенно ниже той доходности, которую можно получить при размещений средств в рублях и реально заработать можно только при значительном изменении курса валют относительно рубля", - отмечает Ашот СИМОНЯН, начальник управления пассивных и комиссионных операций ВТБ24.

"По итогам отчетных данных второго квартала 2013 года показатель вкладов в иностранной валюте в абсолютном выражении не изменился и равен 28,7 млрд рублей. Однако, по отношению к общей сумме вкладов в процентом выражении он снизился на 0,1%. В целом ситуация в регионе с привлечением банками вкладов в иностранной валюте стабильна. По субъектам удельный вес таких вкладов составляет от 6,5% в банках Республики Саха (Якутия) до 12% банках Приморского края", - говорится в докладе Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в Дальневосточном Федеральном округе.

В целом же лето текущего года для банковских депозитов оказалось достаточно "тихим". Как сообщают специалисты, с начала второго квартала наблюдается тенденция к снижению процентных ставок по банковским вкладам. Во втором квартале 2013 года общий объем физических лиц в банках Дальневосточного округа увеличился на 6,1 млрд рублей, что ознаменовало замедление роста в 2,5 по сравнению с первым кварталом 2013 года. Кроме того, отмечается и существенное замедление темпов роста объема вкладов по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Более подробную информацию читайте в ближайшем номере "ЗР".

Анна РЫКОВА, ZRPRESS.Ru, Владивосток.